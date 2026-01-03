إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة بها مشروبات كحولية دهس طبيب وشخص آخر بالعياط

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شاب وإصابة شخص آخر إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما في العياط، للوقوف على ملابسات الحادث، وأصدرت عدة قرارات حول الواقعة وتفاصيلها وملابساتها.

قرارات النيابة في مصرع شخص وإصابة آخر في حادث طريق

وكشف المعاينة الأولية للحادث أن السيارة بها عبوات مشروبات كحولية، وأمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وتحفظت جهات التحقيق على المركبة لفحصها وإعداد تقرير وافي عن الحادث.

وكلفت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله في الحادث.

تفاصيل مصرع طبيب وإصابة شخص آخر في العياط

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بوقوع حادث مروري بالعياط، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سيارة ملاكي اصطدمت بطبيب شاب، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به،كما أصيب شخص آخر.

معاينة السيارة والعثور على مواد كحولية

وتم العثور على عبوات مشروبات كحولية داخل السيارة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وإسعاف المصاب، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة.

