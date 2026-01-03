1200 مواطن استفادوا من خدماتها، نتائج أعمال القافلة التنموية لجامعة القاهرة بقرية المنوات

18 حجم الخط

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى قرية المنوات بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وديوان عام محافظة الجيزة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئاسة مدينة أبو النمرس، وإدارة الطب البيطري بالمركز، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة حاضرة بقوة في خدمة الأهالي بـمحافظة الجيزة، لافتا إلى الحرص على أن يشعر المواطن أن الجامعة بخدماتها وخبراتها تقترب منه وتصل إلى مكانه، لا أن تنتظره داخل أسوارها، من خلال قوافل تنموية شاملة تعكس دور الجامعة الحقيقي كشريك فاعل في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية على أرض الواقع.

دعم جامعة القاهرة للمبادرات الرئاسية

وأشار رئيس الجامعة إلى الحرص دعم أهداف المبادرات الرئاسية عبر تقديم خدمات متنوعة تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، وتعزيز جهود الدولة في رعاية القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال قوافل صحية ومجتمعية تخفّف الأعباء عن الأهالي، انطلاقًا من رسالتها الوطنية ومسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والدراسات العليا للتربية، بما يعكس تكامل الخبرات ودعم الجامعة المستمر لخدمة المجتمع.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لأعضاء هيئة التدريس ممن يحرصون على المشاركة في القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة، لما في ذلك من تجسيد لالتزامهم بالدور المجتمعي لجامعة القاهرة في خدمة المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص قطاع خدمة المجتمع بالجامعة على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي والاهتمام بهم، ومواصلة الدور الريادي في خدمة المجتمع، بما يعكس رؤيتها لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

وأوضح التقرير، نجاح القافلة في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد من خدماتها نحو 1200 مواطن من أهالي المركز، منهم 600 مواطن استفادوا من الخدمات الطبية، وتم الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الادوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، والعلاج الطبيعي، والفم والأسنان، إلى جانب تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لإجراء الجراحات واستكمال العلاج.

وأشار التقرير، إلى تقديم القافلة الخدمات البيطرية لدعم مزارعي مركز أبو النمرس استفاد منها نحو 35 مزارعا، شملت توقيع الكشف، والتشخيص، والعلاج، والتدخلات الجراحية، وصرف الأدوية بالمجان، مع التركيز على الجانب التوعوي لمزارعي القرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية للمحاصيل الزراعية وكيفية معالجة الآفات.

كما رصد التقرير، استفادة نحو 500 مواطن من الخدمات التوعوية التي قدمتها القافلة لكافة الأعمار بمشاركة كلية الدراسات العليا للتربية وشملت مجالات الطفولة والأمومة، وتنمية مهارات الأطفال باستخدام وسائل تعليمية وترفيهية مصممة لهذا الغرض استفاد منها ما يقرب من 150 طفلا، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، وتعزيز دور التعليم في الحراك الاجتماعي من خلال مختصين بمجال تعليم الكبار، بالإضافة إلى تسجيل عدد 20 من الأميين وإدراجهم بفصول محو الأمية بجامعة القاهرة.

كما أوضح التقرير، استفادة نحو 300 مواطن من أهالي القرية من خدمات التوعية بمخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، وتعريفهم بالخدمات العلاجية المتاحة مجانًا وبسرية تامة، وذلك من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى قيام فريق الدعم النفسي بعقد لقاءات فردية مع أفراد من القرية لتقديم استشارات نفسية واجتماعية لمساعدة الأهالي لتجاوز الصعاب والأزمات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

