الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد قصر العيني: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية داخل الكلية

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني
18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية داخل قصر العيني، مشددًا على استمرار البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة وفق القواعد المنظمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة لشهر ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

أهمية المتابعة الدورية لنسب الإشغال بالمستشفيات

وخلال الاجتماع، شدد صلاح على أهمية المتابعة الدورية لنسب الإشغال بالمستشفيات لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية، مع وضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة على النحو الأمثل.

وأقر المجلس حزمة من القرارات التنظيمية، في مقدمتها تفعيل مجالس الوحدات ذات الطابع الخاص الحالية لحين تجديد تشكيلها، إلى جانب إلزام مديري المستشفيات بعقد اجتماعات دورية شهرية مع مديري الإدارات المختلفة، لمتابعة سير العمل والوقوف على أوضاع كل إدارة، والعمل على تذليل العقبات وسرعة حل المشكلات، على أن يتم إعداد تقارير دورية عن تلك الاجتماعات ورفع ما تسفر عنه إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور حسام حسني.

تعميم ECMO Card على جميع وحدات الرعاية

كما وافق المجلس على تعميم ECMO Card على جميع وحدات الرعاية المعنية بالمستشفيات، كدليل إرشادي لتعريف الأقسام المختلفة بالمرضى المحتاجين لـخدمة الإيكمو، وتوحيد آليات التعامل الأولي مع الحالات المرشحة لتلقي هذه الخدمة الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى مستشفيات جامعة القاهرة الدبلومات المهنية جامعة القاهرة

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تقدم 24 منحة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية العليا

إنجازات نوعية، جامعة القاهرة تنشر انفرادات قصر العيني خلال 2025

رئيس جامعة القاهرة: لا نية لخصخصة مستشفيات قصر العيني بعد التطوير وهي لا تهدف للربح

عميد قصر العيني: مساعي لتصنيع أول جهاز إيكمو مصري بالكامل

الأكثر قراءة

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الزمالك أمام زد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

الكاف يتغنى بأداء محمد الشناوي في أمم أفريقيا

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads