عميد قصر العيني: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية داخل الكلية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية داخل قصر العيني، مشددًا على استمرار البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة وفق القواعد المنظمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة لشهر ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

أهمية المتابعة الدورية لنسب الإشغال بالمستشفيات

وخلال الاجتماع، شدد صلاح على أهمية المتابعة الدورية لنسب الإشغال بالمستشفيات لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية، مع وضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة على النحو الأمثل.

وأقر المجلس حزمة من القرارات التنظيمية، في مقدمتها تفعيل مجالس الوحدات ذات الطابع الخاص الحالية لحين تجديد تشكيلها، إلى جانب إلزام مديري المستشفيات بعقد اجتماعات دورية شهرية مع مديري الإدارات المختلفة، لمتابعة سير العمل والوقوف على أوضاع كل إدارة، والعمل على تذليل العقبات وسرعة حل المشكلات، على أن يتم إعداد تقارير دورية عن تلك الاجتماعات ورفع ما تسفر عنه إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور حسام حسني.

تعميم ECMO Card على جميع وحدات الرعاية

كما وافق المجلس على تعميم ECMO Card على جميع وحدات الرعاية المعنية بالمستشفيات، كدليل إرشادي لتعريف الأقسام المختلفة بالمرضى المحتاجين لـخدمة الإيكمو، وتوحيد آليات التعامل الأولي مع الحالات المرشحة لتلقي هذه الخدمة الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.