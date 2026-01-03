مجلس النواب يستقبل الفائزين في 4 محافظات لاستلام كارنيه العضوية غدا

18 حجم الخط

يستقبل مجلس النواب في العاصمة الجديدة، غدا الأحد، الأعضاء المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات 2025 بنظامي الفردي والقائمة، عن محافظات: (القاهرة - القليوبية - الدقهلية- المنوفية).



استعدادات الأمانة العامة لاستقبال أعضاء مجلس النواب 2026

يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة لاستقبال الأعضاء الفائزين.

موعد استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد

ومن المقرر يبدأ استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، لاستخراج كارنيهات العضوية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 تنطلق من العاصمة الجديدة، في 12 يناير المقبل، تمهيدا لبدء أعمال الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

تفاصيل أداء اليمين الدستورية

وتشهد الجلسة الافتتاحية التي يترأسها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، يليها إجراء انتخاب الرئيس الجديد والوكيلين.

ضوابط أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية

ويشترط أن يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية قبل ممارسة مهامه، ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ أداء اليمين الدستورية، أكبر الأعضاء سنا، ثم 2 من الأعضاء الأصغر سنا، يليهم باقي أعضاء مجلس النواب.

ونظمت المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث تنص على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.