2025 يسجل أكبر حصيلة للتخلص من النفس بجيش الاحتلال منذ 15 عاما

كشفت بيانات جيش الاحتلال إنهاء 22 جنديا حياتهم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ نحو 15 عاما، بينما يحذر مسؤولون عسكريون من أن سنة 2026 ستكون الأصعب على الصحة النفسية لأفراد الجيش.

وتخلص 22 جنديا إسرائيليا "في الخدمة الفعلية" من حياتهم خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2010، الذي شهد إنهاء حياة 28 جنديا لأنفسهم.

أكبر حصيلة للتخلص من الحياة في جيش الاحتلال

وفي أحدث هذه الوقائع، انهى جندي بالخدمة الإلزامية في سلاح الهندسة القتالية حياته، الأربعاء، جنوبي إسرائيل، وفقا لتقارير صحفية إسرائيلية.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال، فإن 12 من الذين أنهوا حياتهم خلال 2025 مجندون إلزاميون، و9 جنود احتياط، وجندي واحد "محترف"، بينما كان 12 من الذي تخلصوا من أنفسهم جنود قتال، و5 في أدوار الدعم القتالي، و5 في مهام غير قتالية.

كما أظهرت البيانات أن 14 حالة من إنهاء الحياة وقعت خارج القواعد العسكرية، و8 حالات داخلها، في حين كان 5 جنود معروفين لدى ضباط الصحة النفسية ويتلقون الرعاية.

ارتفاع ملحوظ في عدد الجنود الذين يقدمون على إنهاء حياتهم أثناء الخدمة الفعلية

ووفقا لـ «سكاي نيوز»، تشير هذه الإحصائيات إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة، سجل ارتفاع ملحوظ في عدد الجنود الذين يقدمون على إنهاء حياتهم أثناء الخدمة الفعلية، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط، مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب البيانات، أنهى 7 جنود حياتهم من 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية العام ذاته، بينما انتحر 21 جنديا خلال عام 2024.

لكن بيانات الجيش لا تقدم الصورة كاملة، وفقا لصحيفة "هآرتس"، إذ لا تشمل الجنود الذين انتحروا بعد مغادرتهم الخدمة، ويقدر عددهم بـ15.

ولم يحدد الجيش العوامل المشتركة بين الذين تخلصوا من حياتهم، بينما أرجع مسؤولون عسكريون ارتفاع عددهم خلال فترة القتال إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأفراد في الخدمة الفعلية، لا سيما جنود الاحتياط.

وقالت مصادر عسكرية إن كثيرين ممن الذين أنهوا حياتهم كانوا قد تعرضوا لمشاهد وحوادث قتالية قاسية، أثرت على صحتهم النفسية.

وحذر مسؤولون في جيش الاحتلال من أن عام 2026 سيكون السنة التي سيتراكم فيها الضغط النفسي على المجندين بعد مغادرتهم الخدمة، مؤكدين أن الجيش يستعد لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المتوقع أن يعين وحدات جديدة لتتبع الصحة النفسية للجنود.

