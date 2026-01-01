نائب رئيس القابضة يتفقد مشروع إنشاء محطة مياه كفر ناصر بمركز ببا ضمن حياة كريمة

18 حجم الخط

تفقد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ترافقه المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الأعمال الجارية بمركز ببا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع نائب رئيس الشركة القابضة، سير العمل بمشروع إنشاء محطة مياه كفر ناصر بطاقة تصميمية تبلغ 34 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب أعمال خط طرد المحطة، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة.

ومن جانبها أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أولوية قصوى، نظرًا لدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة بالريف المصري، مشيرة إلى استمرار العمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من المشروعات وفق المخطط الزمني المحدد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية المكثفة والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

