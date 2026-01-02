كل ما تريد معرفته عن كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

18 حجم الخط

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

وتشهد البطولة الأفريقية مشاركة 16 منتخبات موزعين على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية

يقام الدور الأول (دور المجموعات) بنظام دوري من دور واحد، حيث يخوض كل منتخب 3 مباريات، ثم يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وتنضم منتخبات المجموعة الأولى على منتخبات المجموعة الثانية، ومنتخبات المجموعة الثالثة إلى منتخبات المجموعة، لتتكون مجموعتين تضم كل منها 4 منتخبات، ثم ينطلق الدور الرئيسي.

وفي الدور الرئيسي يخوض كل منتخب مباراتين فقط مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المقابلة، ثم يتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشرة للدور قبل النهائي.

ويأتي تشكيل مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر - نيجيريا - رواندا - زامبيا

المجموعة الثانية: مصر - أنجولا - الجابون - أوغندا

المجموعة الثالثة: تونس - غينيا - الكاميرون - كينيا

المجموعة الرابعة: الرأس الأخضر - المغرب - الكونغو - بنين

وأعلن الجهاز الفني قائمة تضم 20 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

5 غيابات أساسية في صفوف الفراعنة

وشهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين الأساسيين أبرزهم، كريم هنداوي (حارس مرمى)، ومحمد سند (جناح أيمن)، وأحمد خيري (صانع ألعاب)، وحسن وليد قداح (ظهير أيسر)، وعبد الرحمن فيصل (ظهير أيمن).

تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، إلى رواندا يوم 19 يناير الجاري، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتولى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كل من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

أكرم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

