أعلنت السلطات في إيران، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها أحبطت إحدى "أعقد الهجمات الإلكترونية" التي استهدفت بنيتها التحتية، دون الإشارة إلى الجهة المنفذة.

إيران تعلن التصدي لهجمات إلكترونية معقدة

ومن جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي أن الهجوم تم تنفيذه على مرحلتين، داخلية وخارجية ضد إحدى شركات الاتصالات الوطنية، حسبما ذكرت وكالة "فارس".

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة رشت شمالي إيران، حيث أشار الوزير إلى الإطلاق الناجح للأقمار الصناعية الثلاثة "بايا" و"كوثر" و"ظفر"، مؤكدًا دورها في تعزيز قدرة إيران على مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وأوضح هاشمي أن هذه الأقمار الصناعية مطورة محليًا بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد الوزير أن إيران مستمرة في تطوير دورة الإنتاج القائمة على المعرفة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معززة قدرتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية.

وتتبادل إيران وإسرائيل الهجمات السيبرانية، خاصة بعد حرب ال12 يوما بين البلدين، وذلك وسط احتمالات تشير إلى جولة جديدة من الصراع بين طهران وتل أبيب.

وفي وقت سابق قالت القناة الـ12 الإسرائيليّة، إنّ مئات آلاف المستوطنين عاشوا من دون إنترنت، بعد انقطاعات واسعة في شبكات الهاتف المحمول والإنترنت.

أعطال أصابت أنظمة بطاقات الإئتمان

ولفتت تقارير إسرائيليّة أيضًا إلى أن أعطالا أصابت أنظمة بطاقات الإئتمان.

وفي هذا السياق، قالت القناة الـ14 الإسرائيليّة: “يُشتبه في أنّ انقطاع الاتصالات الواسع في كافة أنحاء إسرائيل، ناجم عن هجوم سيبراني، ويجري التحقيق في الأمر”.

