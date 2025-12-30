الكبار يتصارعون في اليمن والضعفاء يدفعون الثمن.. دراسة تحذر من تزايد الإصابات بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك جراء تصاعد المواجهات المسلحة.. 20 مليون يمني بحاجة إلى رعاية صحية

18 حجم الخط

يتنافس السياسيون ويدفع الضعفاء الثمن، مقولة تعكس تردي الأوضاع الصحية في اليمن جراء تصاعد حدة الصراع السياسي القائم منذ أكثر من عقد من الزمان، والذي أسفر عن انهيار تشغيلي لنحو نصف المرافق الصحية، وعجز ملحوظ عن توفير استمرارية الرعاية، لا سيما للفئات السكانية الأكثر ضعفا.

وبحسب دراسة نشرتها "سبرينجر نيشتر" في 6 ديسمبر 2025، فإن "النظام الصحي اليمني بات يعاني من محدوديته على تلبية احتياجات المصابين بالأمراض غير المعدية، والذين يحتاجون إلى خدمات صحية وأدوية مستدامة ومتكاملة؛ فعلى سبيل المثال، أصبح الحصول على دواء الأنسولين نادرا في اليمن بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وعدم استقرارها".

تدهور خطير في صحة المرضى

وقد يؤدي هذا الوضع المستمر إلى تدهور خطير في صحة المرضى، بما في ذلك مضاعفات خطيرة كالفشل الكلوي الذي قد يفضي إلى الوفاة، بحسب الدراسة.

يقول الباحثون: في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات، كاليمن، تشكل الأمراض غير المعدية، بما فيها داء السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، تحديا كبيرا ومعقدا للصحة العامة. وتساهم هذه الأمراض بنسبة كبيرة من العبء الصحي العالمي، ويؤدي تزايد انتشار الأمراض غير المعدية إلى زيادة الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش أصلا في اليمن، مما يتسبب في عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية وخيمة في ظل استمرار النزاع وعدم الاستقرار السياسي والصعوبات المالية ومحدودية خدمات الرعاية الصحية.

وتشير الدراسة إلى أن تضرر البنية التحتية الصحية في اليمن أدى إلى إعاقة عمل المرافق الطبية بشكل كبير، في حين أن هجرة الكوادر الطبية زادت من الضغط على تقديم الخدمات الصحية.

أمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك تهدد اليمنيين

وبلغة الأرقام، يحتاج حوالي 19.7 مليون مواطن يمني إلى الرعاية الصحية، والعديد منهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض مثل الكوليرا والملاريا حمى الضنك بسبب انهيار البنية التحتية الصحية، فيما أفاد أحدث مسح للأمراض غير المعدية أن 4.4% من السكان مصابون بمرض واحد على الأقل من الأمراض غير المعدية، حيث يعد ارتفاع ضغط الدم (2.3%) وداء السكري (2.2%) أكثر الأمراض شيوعا.

وكشف المسح أيضا أن عبء هذه الأمراض كان أكبر بين النساء والأفراد دون سن الخمسين، في ظل ارتفاع معدل انتشار الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطانات، والربو، والتي تشكل نسبة كبيرة من معدل الوفيات في البلاد؛ حيث فاقم النزاع المستمر الوضع، مما أدى إلى فقدان السيطرة على هذه الأمراض.

الكوليرا تسجل رقما قياسيا في اليمن

في السياق، يشير تقرير نشرته وكالة "رويترز" إلى أن مرض الكوليرا تفشى بسرعة في اليمن خلال 2025، مدفوعا بالصراع والفقر، حيث جرى تسجيل 201 وفاة و72 ألف إصابة بالمرض منذ بداية العام.

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن منظمة الصحة العالمية، فقد جرى الإبلاغ عن 72 ألف و260 إصابة جديدة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، و201 وفاة مرتبطة بالمرض، خلال الفترة بين أول يناير و31 أغسطس من العام 2025.

وذكر التقرير أن عدد الحالات المبلغ عنها خلال أغسطس 2025 وحده بلغ 108 ألف و84 إصابة جديدة، بينها 34 وفاة.

اليمن الثالث عالميا في قائمة انتشار الكوليرا

وأكد التقرير أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم انتشار الكوليرا على مستوى العالم، بعد كل من أفغانستان بـ116 ألف و83 حالة، وجنوب السودان بـ74 ألف و494 إصابة.

وأودت الكوليرا بحياة 879 شخصا في اليمن في 2024 بين أكثر من 260 ألف إصابة، حسبما أعلنت المنظمة في أواخر يناير 2025، وهو ما مثل 35% من الإصابات و18% من الوفيات بالمرض على مستوى العالم.

