وزير الزراعة: خطة لرفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن سنويا

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، عبر الجمع بين التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الجديدة، والتوسع الرأسي بزيادة إنتاجية الفدان، بما يلبّي احتياجات السوق المحلية ويدعم الصادرات الزراعية.

مشروعات قومية عملاقة تقود التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» على قناة القاهرة الإخبارية، أن التوسع الأفقي يشمل عددًا من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها مشروع «الدلتا الجديدة» على مساحة تُقدّر بنحو 2.2 مليون فدان، ومشروع «سنابل سونو» بمساحة تقارب 450 ألف فدان، إلى جانب مشروعات الاستصلاح الزراعي في شبه جزيرة سيناء التي تتجاوز 500 ألف فدان، فضلًا عن مناطق شمال العوينات وامتداد توشكى بمساحات تزيد على 300 ألف فدان.

أكثر من 3.5 مليون فدان ضمن مشروع مستقبل مصر لتعزيز الإنتاج والتصدير

وأشار علاء فاروق إلى أن إجمالي الأراضي التي يجري العمل على استصلاحها وتنميتها حاليًا يتجاوز 3.5 مليون فدان، ضمن مشروع «مستقبل مصر»، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي وفتح آفاق جديدة أمام التصدير، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الزراعي المصري على المنافسة.

رفع إنتاج القمح المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم

وكشف وزير الزراعة أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم، من خلال رفع حجم الإنتاج المحلي ليصل خلال الموسم الحالي إلى ما بين 10.5 و11 مليون طن، مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ نحو 9.5 مليون طن.

تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاعتماد على الاستيراد

وأوضح أن الاحتياجات السنوية لمصر من القمح تُقدّر بنحو 18.5 مليون طن، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام الجاري هو استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، مقابل 4 ملايين طن تم استلامها في العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تشجيع المزارعين وتحقيق أفضل عائد لهم.

تكامل الجهود الوطنية لدعم الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

وأكد علاء فاروق أن هذه الجهود لا تقتصر على محصول القمح فقط، بل تمتد لتشمل الذرة والأعلاف، في إطار خطة شاملة لتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال تكامل أدوار وزارة الزراعة، وجهاز «مستقبل مصر»، والجهات الوطنية المعنية، إلى جانب القطاع الخاص، بما يرسخ دعائم الأمن الغذائي ويعزز استدامته على المدى الطويل.

