رياضة

تشكيل مباراة سندرلاند ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل السماوي لمواجهة مضيفه سندرلاند، مساء اليوم الخميس، على ملعب النور، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، ريان شرقي.

تشكيل سندرلاند ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: رويفز.

خط الدفاع: هوم، موكيلي، ألديريت، سيركين.

خط الوسط: جيرترويدا، تشاكا، لو في.

خط الهجوم: ماييندا، بروبي، أدينجرا.

ترتيب مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب، بعدما حصد 40 نقطة، فيما يحتل سندرلاند المرتبة الثامنة برصيد 28 نقطة.

ويطمح الفريق السماوي لتقليص الفارق مع آرسنال إلى نقطتين مع نهاية الدور الأول عبر الفوز، فيما يأمل سندرلاند في الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى بالخروج منتصرا.

