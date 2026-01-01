الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا اقترحت مشاركة تركية في غزة عن بُعد

الجيش التركي، فيتو
الجيش التركي، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، اقترحت تقديم الجنود الأتراك دعما لوجسيتيا لغزة عبر مصر والأردن. 

هيئة البث: أمريكا اقترحت مشاركة تركية في غزة عن بُعد

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، أن أمريكا اقترحت مشاركة تركيا في غزة عن بعد، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يقل كلمته الأخيرة بشأن الوجود التركي في غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، في تقريرها إلى أن  نتنياهو أوضح لترامب أن تركيا لن تكون موجودة في غزة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة داخل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي

وبحسب المصادر، يهدف هذا الترتيب إلى ضمان التحكم الأمني خلال تنفيذ بنود المرحلة التالية، مع إبقاء هامش حركة للقوات الإسرائيلية في مناطق محددة تراها تل أبيب «حساسة أمنيًا».

 

ضغوط من مستشاري ترامب لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وفي تطور لافت، كشفت التقارير ذاتها أن مستشاري الرئيس الأمريكي يمارسون ضغوطًا مباشرة على نتنياهو لإعادة فتح معبر رفح من جانبه الفلسطيني. وتأتي هذه الضغوط في إطار مساعٍ أمريكية لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، مع التأكيد على ترتيبات رقابية تضمن، وفق الرؤية الأمريكية، عدم استغلال المعبر لأغراض عسكرية.

مهلة شهرين لحماس لنزع السلاح ضمن تفاهمات سياسية وأمنية


وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد اتفق  نتنياهو وترامب على منح حركة حماس مهلة نهائية تمتد لشهرين من أجل نزع سلاحها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت التهدئة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المهلة تأتي مصحوبة برسائل تحذير من تصعيد محتمل في حال عدم الالتزام، مقابل وعود بتقدم ملموس في ملفات الإعمار وتخفيف القيود إذا تم التجاوب مع الشروط المطروحة.

توازنات دقيقة بين الأمن والإغاثة في المشهد المقبل


وتعكس هذه التفاهمات، وفق مراقبين، محاولة أمريكية ـ إسرائيلية للجمع بين الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية والضغوط الدولية المتزايدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل مرحلة شديدة الحساسية قد ترسم ملامح المشهد السياسي والأمني في القطاع خلال الأشهر المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمريكا مصر غزة الأردن تركيا ترامب نتنياهو الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

بن غفير: شرطان يجب تنفيذهما لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

إعلام عبري: فتح معبر رفح فور عودة نتنياهو من أمريكا بعد الاتفاق مع ترامب

تركيا تعلن دعمها للحكومة السورية ضد قسد

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads