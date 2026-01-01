18 حجم الخط

نفى مصدر حكومي يمني مسئول صحة الأنباء المتداولة حول صدور توجيهات حكومية أو من قيادة تحالف دعم الشرعية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية.

مصدر حكومي يمني ينفي إغلاق مطار عدن الدولي ويلقي باللوم على المجلس الانتقالي



ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر حكومي يمني، أنه وبالتنسيق مع قيادة التحالف اعتمدت السلطات الملاحية الرسمية إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية القابلة للمراجعة الدورية.

وأكد مصدر حكومي يمني أن هذه الإجراءات تأتي دعما لجهود خفض التصعيد، وعملا بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعتمدة، وبما تقتضيه متطلبات الأمن، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وحمل المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي مسئولية أي تبعات ناتجة عن توجيهات وزير النقل المحسوب عليه، بإغلاق المطار أمام الرحلات الجوية، ووصف تلك التوجيهات بأنها "إجراءات غير مسئولة من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين، وإعاقة حركة السفر المدني والإنساني.

جهود خفض التصعيد في اليمن

وأكد المصدر حرص الحكومة وقيادة تحالف دعم الشرعية على تخفيف معاناة المواطنين وضمان استمرار حركة السفر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على متطلبات الأمن، ومنع أي استخدام غير مشروع للمنافذ السيادية".

وجدد المصدر الدعوة إلى "الالتزام الصارم بالقرارات السيادية، وجهود خفض التصعيد التي تقودها في المملكة العربية السعودية، محذرا من "اتخاذ أي خطوات أحادية للإضرار بمصالح الشعب اليمني، ورهنها بتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، والإخلال بالإجراءات الملاحية الدولية المعمول بها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

