الجيش الروسي يعلن إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي موسكو

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن تدمير 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.

الدفاع الروسية: إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا



وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على "تلجرام"، اليوم الثلاثاء، إنه خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 109 طائرات مسيرة أوكرانية.

عشرات المسيرات الأوكرانية فوق سماء موسكو



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 80 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و10 طائرات فوق مقاطعة كالوغا و8 طائرات فوق مقاطعة موسكو، بما فيها 3 مسيرات متجهة نحو موسكو تحديدا، وكذلك 7 طائرات فوق مقاطعة كورسك وطائرتين فوق مقاطعة فورونيج وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وسمولينسك.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك وإقليم كراسنودار الروسيين خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى 16:00 بتوقيت موسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.