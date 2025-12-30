الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجيش الروسي يعلن إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن تدمير 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.

الدفاع الروسية: إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا


وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على "تلجرام"، اليوم الثلاثاء، إنه خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 109 طائرات مسيرة أوكرانية.

عشرات المسيرات الأوكرانية فوق سماء موسكو 


وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 80 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و10 طائرات فوق مقاطعة كالوغا و8 طائرات فوق مقاطعة موسكو، بما فيها 3 مسيرات متجهة نحو موسكو تحديدا، وكذلك 7 طائرات فوق مقاطعة كورسك وطائرتين فوق مقاطعة فورونيج وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وسمولينسك.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك وإقليم كراسنودار الروسيين خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى 16:00 بتوقيت موسكو.

روسيا الدفاع الروسية المسيرات الأوكرانية موسكو

