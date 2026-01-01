التشكيل الرسمي لمباراة كريستال بالاس ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

الخميس 01 يناير 2026
أعلن مدربا فريقا كريستال بالاس وفولهام، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام، مساء اليوم الخميس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل كريستال بالاس ضد فولهام

تشكيل فولهام أمام كريستال بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 19 

1.  أرسنال (45 نقطة)

2.  مانشستر سيتي (40 نقطة)

3.  أستون فيلا (39 نقطة)

4.  ليفربول (32 نقطة)

5.  تشيلسي (30 نقطة)

6.  مانشستر يونايتد (30 نقطة)

7.  سندرلاند (28 نقطة)

8.  إيفرتون (28 نقطة)

9.  برينتفورد (26 نقطة)

10.  نيوكاسل (26 نقطة)

11. كريستال بالاس (26 نقطة)

12. فولهام (26 نقطة)

13. توتنهام (25 نقطة)

14. برايتون (25 نقطة)

15. بورنموث (23 نقطة)

16. ليدز (20 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (14 نقطة)

19.  بيرنلي (12 نقطة)

20.  وولفرهامبتون (3 نقاط)

