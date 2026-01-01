18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن بريطانيا سجلت وصول 41472 مهاجرا غير شرعي بالقوارب عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2025، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، الذي شهد وصول نحو 36800 مهاجر.

وصول أكثر من 41 ألف مهاجر غير شرعي إلى بريطانيا في 2025



وتجدر الإشارة إلى أن هذا العدد هو ثاني أعلى رقم منذ بدء تسجيل الإحصائيات في عام 2018، بعد الرقم القياسي المسجل في 2022، حين عبر نحو 46 ألف شخص القنال الإنجليزي نحو بريطانيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يسجل أي عبور خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2025، وهو أمر معتاد نسبيا، إذ يشهد شهر ديسمبر عادة انخفاضا في محاولات العبور بسبب الطقس البارد والأحوال الجوية الصعبة.

بريطانيا تتخذ إجراءات صعبة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وفي المقابل، تواجه السلطات البريطانية ضغوطا متزايدة بسبب تكاليف استقبال طالبي اللجوء، إذ تنفق ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيوائهم في الفنادق.

وردا على ذلك، اتخذت حكومة لندن في نوفمبر 2025 سلسلة إجراءات مشددة في سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء، منها:

تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة للاجئين.

إعادة تقييم وضع اللجوء كل 30 شهرا، بدلًا من منحه بشكل دائم.

إلغاء الدعم المالي عن بعض فئات المهاجرين، بحيث يقتصر الدعم الآن فقط على الأشخاص الذين لا يملكون أي مصدر آخر للإعالة.

حرمان أي شخص قادر على العمل ويرفض عرض عمل معقول من تلقي أي مساعدة مالية.

