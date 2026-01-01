الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات ترام الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية
18 حجم الخط

تباشر نيابة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب أسفل عجلات الترام.

غلق 8 منشآت طبية تُدار بدون ترخيص في حملة مكبرة ببني سويف

محافظ الدقهلية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

حيث تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقل ضباط القسم وقوة الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين جثمان لشاب يدعى " م.م.ا" 33 عاما ملقى على شريط الترام مصابا بجروح متعددة، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتجري نيابة أول الرمل، تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واستدعاء الأهلية وسماع شهود العيان.

تم نقل جثمان الشاب المتوفى تحت تصرف النيابة إلى مشرحة كوم الدكة وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أول الرمل أمن الإسكندرية نيابة أول الرمل

مواد متعلقة

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر

غلق 8 منشآت طبية تُدار بدون ترخيص في حملة مكبرة ببني سويف

محافظ الدقهلية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

أشرف بن عياد يعلن انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

أمطار غزيزة وغيوم شديدة، موجة من الطقس السيئ بالبحيرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

في يومها العالمي، الأزهر للفتوى يكشف عن 7 سلوكيات تعزز تماسك الأسرة

آراء العلماء في مكان دفن السيدة زينب وقصة وفاتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads