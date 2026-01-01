مصرع شاب أسفل عجلات ترام الرمل بالإسكندرية

18 حجم الخط

تباشر نيابة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب أسفل عجلات الترام.

حيث تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقل ضباط القسم وقوة الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين جثمان لشاب يدعى " م.م.ا" 33 عاما ملقى على شريط الترام مصابا بجروح متعددة، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتجري نيابة أول الرمل، تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث واستدعاء الأهلية وسماع شهود العيان.

تم نقل جثمان الشاب المتوفى تحت تصرف النيابة إلى مشرحة كوم الدكة وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

