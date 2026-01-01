تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر

الخميس 01 يناير 2026
أعلن تامر مصطفى مدرب فريق الاتحاد السكندري، عن تشكيل زعيم الثغر لمواجهة الزمالك، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة مع المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلي.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد الزمالك

الزمالك يقبل استقالة أحمد عبد الرؤوف في بيان رسمي

وكلف مسئولو نادى الزمالك تامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفنى لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف من قيادة الأبيض.

جاء ذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

حقيقة امتناع لاعبي الزمالك عن التدريبات

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بمرحلة صعبة بسبب كثرة الإصابات والإيقافات، ردًا على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة حول الفريق في الآونة الأخيرة.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يعاني من 8 إصابات دفعة واحدة، تشمل اللاعبين: عبد الله السعيد، ونبيل عماد دونجا، ومحمود جهاد، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وآدم كايد، وأحمد  عبد الرحيم "إيشو"، وبارون أوشينج، ومعظمهم في المراحل الأخيرة من التأهيل والتجهيز للتدريب الجماعي.

وأضاف أن هناك بعض الإصابات الجديدة تستلزم فترة علاج تتراوح ما  بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

وكشف عبد الناصر محمد عن تعرض محمود جهاد لاعب الوسط لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يفتقد الفريق لخدمات عدد آخر من اللاعبين بسبب الارتباطات الدولي والإيقافات.

الاتحاد السكندري تامر مصطفي الزمالك كأس عاصمة مصر الاتحاد

