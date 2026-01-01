المالية: ارتفاع المصروفات العامة إلى 1.83 تريليون جنيه خلال 5 أشهر

18 حجم الخط

أظهر التقرير المالي الشهري لوزارة المالية – ديسمبر 2025 ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنحو 450.1 مليار جنيه بمعدل نمو 32.6%، لتسجل 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025 /2026، مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن الإنفاق على باب الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنحو 23 مليار جنيه بنسبة 9.5% ليصل إلى 263.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما سجل باب شراء السلع والخدمات ارتفاعًا بنحو 1.8 مليار جنيه ليبلغ 70.6 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على الصيانة والنقل العام والخدمات الأخرى.

مدفوعات الفوائد بلغت نحو 1.061 تريليون جنيه

وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد بلغت نحو 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة محل المتابعة، مع استمرار وزارة المالية في تنفيذ سياسات لتحسين إدارة الدين العام، من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل والالتزام بالحدود القانونية.

وفيما يتعلق بـ باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضح التقرير ارتفاع الإنفاق بنحو 59.2 مليار جنيه بنسبة 28.1% ليصل إلى 270 مليار جنيه، حيث شهد دعم السلع التموينية والصادرات والإنتاج الصناعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تكافل وكرامة، زيادات ملحوظة، إلى جانب ارتفاع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 29.2 مليار جنيه ليبلغ 97.2 مليار جنيه، بما يعكس عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدًا التزام وزارة المالية بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه وفقًا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 /2026.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.