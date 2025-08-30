وزير المالية: 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 24٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم صرف ٦٤٢ مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال العام المالى الماضي، بنمو سنوي ١٢٪، متابعا: قد ركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

إنفاق ١٦٥,٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية

أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، إنه تم إنفاق ١٦٥,٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو سنوي ٢٤٪، وصرف ٤٣,٢ مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو ٢٢,٨٪ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.

قال الوزير، إلى أنه تم توجيه ١٤٢,٧ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي ٥,٨٪، لافتًا إلى دعم نقل الركاب بـ ٢,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٠,٤٪ بالإضافة إلى ١,٣مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.

