سويسرا تخصص مليوني فرنك للمساعدات الإنسانية في غزة

خصصت السلطات السويسرية مليوني فرنك سويسرى للمساعدات الإنسانية فى غزة، وهو ما صار ممكنا مجددا منذ دخول عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

صندوق المساعدات الإنسانية الطارئة

وأعلن وزير الخارجية السويسري (إغنازيو كاسياس) - حسبما ذكر راديو لاك الاخباري السويسري اليوم الخميس، عن هذه المنحة المفاجئة في اليوم التالي لاجتماعه مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي عقد مساء أمس.

وصرح وزير الخارجية السويسري بأن هذه المساعدة، التي ستُقَّدم من صندوق المساعدات الإنسانية الطارئة، ستكون فورية وتشمل إمدادات إنسانية من سويسرا، وستتولى اليونيسف تنفيذها.

خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ومن المقرر أن تُصرَف المساعدات التي تركز بشكل أكبر على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول نهاية العام. ويبحث الوزير السويسري مسارين لتقديم مساعدات طويلة الأجل: الدعم من وكالات الأمم المتحدة أو التعاون الثنائي من خلال دول أخرى في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.