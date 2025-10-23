الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سويسرا تخصص مليوني فرنك للمساعدات الإنسانية في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

خصصت السلطات السويسرية مليوني فرنك سويسرى للمساعدات الإنسانية فى غزة، وهو ما صار ممكنا مجددا منذ دخول عملية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 صندوق المساعدات الإنسانية الطارئة

وأعلن وزير الخارجية السويسري (إغنازيو كاسياس) - حسبما ذكر راديو لاك الاخباري السويسري اليوم الخميس، عن هذه المنحة المفاجئة في اليوم التالي لاجتماعه مع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي عقد مساء أمس.

وصرح وزير الخارجية السويسري بأن هذه المساعدة، التي ستُقَّدم من صندوق المساعدات الإنسانية الطارئة، ستكون فورية وتشمل إمدادات إنسانية من سويسرا، وستتولى اليونيسف تنفيذها.

خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ومن المقرر أن تُصرَف المساعدات التي تركز بشكل أكبر على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحلول نهاية العام. ويبحث الوزير السويسري مسارين لتقديم مساعدات طويلة الأجل: الدعم من وكالات الأمم المتحدة أو التعاون الثنائي من خلال دول أخرى في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب وقف اطلاق النار غزة السلطات فى سويسرا المساعدات الإنسانية الطارئة

مواد متعلقة

تشكيل مجلس السلام برئاسة ترامب، مسؤول أمريكي يكشف دور بلدان الخليج في القوة الدولية بغزة

الأمن الروسي: انحياز ترامب إلى أوروبا ينهي المفاوضات

على خطى ترامب، روبيو يصف رئيس كولومبيا بـ "المجنون" ويهدده بورقة الجيش والشرطة

روبيو: فرض السيادة على الضفة يهدد خطة ترامب ودول من خارج المنطقة مستعدة للمشاركة في أمن غزة

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

بزي المصريين القدماء، طلاب إدارة تعليم العجمي يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر الـ52 (صور)

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

أبرزها دعم مالي لمصر وتمويل مشروعات استثمارية، نتائج القمة المصرية الأوروبية

ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المديح والابتهالات النبوية وما مدى مشروعيتهما؟ الإفتاء تجيب

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads