الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد فتح باب التقديم، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة 2025-2026

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية
18 حجم الخط
ads

أعلن مجلس الجامعات الأهلية، عن فتح باب التقديم، بالجامعات الأهلية، للفصل الدراسي الثاني 2025-2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، اعتبارا من 10 يناير 2026 ولمدة أسبوعين، كما أعلنت بعض الجامعات الخاصة عن فتح باب القبول أيضا على الاماكن المتاحة بها للفصل الدراسي الثاني.

وبدأت بعض الجامعات الأهلية والخاصة في استقبال الطلاب للتقديم المباشر بمقراتها وفقا للقواعد وشروط القبول بها للعام الدراسي الحالي 2025-2026. 

ونستعرض فيما يلي الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026، وفقا لما أقره مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الحالي، لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية. 

أولا:تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية والشهادة الأزهرية

  • تنسيق جامعات الملك سلمان الدولية - سيناء الخاصة بفرعيها - الوادي الجديد الأهلية -شرق بورسعيد الأهلية:

الطب البشري: 74%
طب الأسنان: 73%
العلاج الطبيعي: 72%
الصيدلة: 68%
طب بيطري: 64%
الهندسة: 64%
علوم الحاسب: 58%
التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 53%
الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 52%

تنسيق جامعات الجلالة - العلمين الدولية:

الطب البشري: 76%
طب الأسنان: 75%
العلاج الطبيعي: 74%
الصيدلة: 70%
طب بيطري: 65%
الهندسة: 65%
علوم الحاسب: 59%
التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 54%
الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

تنسيق باقي الجامعات الخاصة - الأقصر الأهلية - دمنهور الأهلية:

الطب البشري: 79%
طب الأسنان: 77%
العلاج الطبيعي: 75%
الصيدلة: 71%
طب بيطري: 66%
الهندسة: 67%
علوم الحاسب: 60%
التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 55%
الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53% (فيما عدا جامعة 6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية: 55%)

  • تنسيق باقي الجامعات الأهلية:

الطب البشري: 81%
طب الأسنان: 79%
العلاج الطبيعي: 77%
الصيدلة: 72%
طب بيطري: 67%
الهندسة: 68%
علوم الحاسب: 61%
التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 56%
الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

ثانيا: تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للشهادات العربية والأجنبية:

  • الطب البشري:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 81%
جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 83%
باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 85%

  • طب الأسنان:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 75%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 77%
باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 82%

  • العلاج الطبيعي:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 71%
جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 73%
باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 78%

  • الصيدلة:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 66%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 68%
باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 73%

  • طب بيطري:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 56%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 56%
باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 56%

  • الهندسة:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 63%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 65%
باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 70%

  • علوم الحاسب:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 60%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 60%
باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 65%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام واللغات، الترجمة والاقتصاد، الإدارة والتربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض والآثار، العلوم السينمائية، السويدي التكنولوجية، وساكسوني: 

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 58%

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات الأهلية للفصل الدراسى الثانى الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية الثانوية العامة الشهادات العربية والاجنبية الملك سلمان الدولية شرق بورسعيد الأهلية الطب البشري الجلالة الأقصر الأهلية

مواد متعلقة

جامعة الجلالة تحتفل بتخرج دورتي كلية الدفاع الوطني للأكاديميين والإداريين والطلاب

أيمن عاشور من المنصورة: الجامعات الأهلية مسار أساسي في منظومة التعليم العالي

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

10 مليارات و500 مليون جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة الملك سلمان الدولية

الأكثر قراءة

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads