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كلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة 2025 وسط أجواء من البهجة والفخر

جانب من حفل جامعة
جانب من حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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احتفلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة العام الدراسي 2024/2025، في حفل مميز أقيم برعاية  خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والمهنية، يتقدمهم الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة هالة المنوفي، عميد الكلية، إلى جانب نقيب أطباء الأسنان، ونقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور هادي الصبان، الملحق الثقافي اليمني بالقاهرة.

وأقيم الحفل في أجواء مبهجة غمرتها مشاعر الفخر والامتنان، حيث عبر الخريجون وذويهم عن سعادتهم الغامرة بهذه اللحظة التي توجت سنوات من الجهد والدراسة، لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرتهم المهنية والإنسانية في واحد من أهم التخصصات الطبية.

د. نهاد المحبوب: خريجو طب الأسنان سفراء الجامعة.. ونثق في قدرتهم على إحداث فرق حقيقي في المجتمع

وأعرب الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فخره بتخريج هذه الدفعة من كلية طب الأسنان، مؤكدا أن الكلية تُعد من أبرز الكليات في الجامعة، وقال مخاطبا الخريجين: "لقد بذلتم جهدا كبيرا في سبيل الوصول إلى هذه اللحظة، واليوم أنتم على أعتاب حياة مهنية تتطلب منكم الالتزام، والرحمة، والحرص على التعلم المستمر. أنتم سفراء لجامعتكم في كل مكان، فكونوا على قدر المسؤولية، واصنعوا فرقًا حقيقيًا في حياة الناس".

 

د. هالة المنوفي: فخورون بخريجينا.. والكلية تلتزم بتخريج طبيب يجمع بين الكفاءة العلمية والقيم الإنسانية"

ومن جانبها أثنت الدكتورة هالة المنوفي، عميد الكلية، على أداء طلاب الدفعة وما حققوه من إنجازات خلال سنوات الدراسة، مشيدة بتعاون أعضاء هيئة التدريس ودورهم في إعداد جيل مؤهل على أعلى مستوى علمي وعملي، مشيرة إلى أن الكلية لا تكتفي بتقديم تعليم أكاديمي متميز فحسب، بل تحرص على دعم طلابها أخلاقيًا وإنسانيًا ليكونوا أطباء أسنان مهنيين وإنسانيين في آنٍ واحد.

كما شهد الحفل كلمات من الضيوف ونقباء المهنة، أكدوا خلالها على أهمية مهنة طب الأسنان ورسالتها الإنسانية، وحثوا الخريجين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومواكبة كل جديد في هذا المجال الحيوي.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات، والتقاط الصور التذكارية، وسط تصفيق وهتافات الفرح التي ملأت القاعة، لتبقى هذه اللحظة محفورة في ذاكرة الخريجين وذويهم كبداية مشرقة نحو المستقبل.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية طب وجراحة الفم والأسنان خالد الطوخي الدكتور نهاد المحبوب الدكتورة هالة المنوفي الملحق الثقافي اليمني بالقاهرة

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