الأحد 21 ديسمبر 2025
مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية لشخصية هانا مونتانا

كشفت تقارير صحفية، أن النجمة الأمريكية مايلي سايروس، أنها ستُصدر مشروعًا جانبيًا باسم، الشخصية الشهيرة هانا مونتانا، التي جسدتها لسنوات لصالح شركة ديزني، وذلك احتفالًا بالذكرى العشرين لسلسلة أفلامها التي حققت مليار دولار.

وذكرت التقارير، أن المشروع الجانبي، صفقة تجارية بين شركة ديزني، وكولومبيا ريكوردز، وسيكون أغنية وألبوم، بالإضافة إلي قيام مايلي، بجولة غنائية في الملاعب بشخصية هانا مونتانا.

مايلي سايرس: جدول أعمالي ممتلئ لـ 4 سنوات قادمة

في سياق متصل، كشفت النجمة مايلي سايرس، أن جدول أعمالها ممتلئ لـ٤ سنوات قادمة، وتحديدا حتى عام ٢٠٢٩.

وذكرت مايلي، في لقاء مصور، أنها كانت ترغب في أخذ استراحة لفترة من الزمن، وعند مراجعة جدول أعمالها اكتشفت أن لديها التزامات حتى عام ٢٠٢٩.

 

مايلي سايرس تروج لأغنية Secrets بالزهور

في سياق متصل، أرسلت مايلي سايرس الزهور، وملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها أثناء إعلانها عن أغنيتها الجديدة "Secrets".

وأطلقت النجمة الأمريكية مايلي سايرس، إعلانا تشويقًا لأغنيتها الجديدة "Secrets"، والتي روجت لها بطريقة مبتكرة، حيث أرسلت زهورًا، ورسائل مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها.

وأهدت مايلي أغنية Secrets، إلى والدها، الموسيقي الشهير بيلي راي سايرس، بعد مصالحتهما، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وذكر عدد من المواقع الصحفية أنه من المقرر أن تحصل مايلي سايرس على نجمة في ممر المشاهير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يعد تكريما لها على مسيرتها الفنية المتميزة.

