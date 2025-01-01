الدعاء لمصر، أقباط بورسعيد يؤدون قداس رأس السنة الجديدة بكنيسة الأنبا بيشوي (صور)

أدى أقباط محافظة بورسعيد، صلوات قداس رأس السنة الميلادية وذلك بجميع كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية، والتي شهدت إقبالًا من أقباط بورسعيد وسط أجواء من الفرحة والبهجة والأمل بالعام الجديد.

كنائس بورسعيد تحتفل برأس السنة، بورسعيد

وترأس إقامة القداس كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمي، بجانب القس بيشوي الذي تم إعلانه الشهر الماضي كاهنًا بكنيسة الأنبا بيشوي أيضًا، وقد شارك الكهنة في الصلاة العشرات من رعية الكنيسة.

كنائس بورسعيد تحتفل برأس السنة، فيتو



الدعاء لله أن يحفظ مصرنا الغالية

وأقامت الكنيسة الصلوات والطقوس الدينية والتسابيح الخاصة بتلك المناسبة، بجانب إقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذي بدأت عند منتصف الليل.

وتوجه كل الإخوة الأقباط خلال صلواتهم في أول دقائق في العام الجديد بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم على مصر، وأن يحفظها الله ويكون عونًا للقيادة السياسية لخدمة وطننا الحبيب.

أقباط بورسعيد يحتفلون برأس السنة، فيتو

الأطفال يتزينون بملابس بابا نويل

وعلى جانب متصل حرص الأطفال على ارتداء الزي ذو اللون الأحمر والأخضر والأبيض، وهي الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو



استنفار أمني مشدد في محيط الكنائس

وعلى الجانب الآخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضًا استنفارًا أمنيًّا مشددًا بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وفرض طوق أمني ووضع حواجز وتعزيز الخدمات بمحيط الكنائس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد الجديدة.

توافد الأقباط لقداس رأس السنة، فيتو

قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس رأس السنة بكنيسة بورسعيد، فيتو

احتفالات رأس السنة بكنيسة بورسعيد، فيتو

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