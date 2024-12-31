الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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بدء احتفالات أعياد الميلاد بكنيسة العذراء مريم بمطروح (فيديو وصور)

صورة من كنيسة العذراء
صورة من كنيسة العذراء مريم

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، منذ قليل، توافد الإخوة الأقباط لأداء قداس رأس السنة الميلادية الجديدة وبدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

بداية الاحتفالات 
وبدأت الاحتفالات بالتبريك والألحان القبطية وذلك استعدادا لاستقبال العام الجديد. 

وقدم كورال الكنيسة "اسكتش" بسيط عن العام الجديد بالاضافة إلى ترانيم براعم حضانة اجيا ماريا.

وقدم كورال الملائكة بكنيسة العذراء مريم عددا من الترانيم المسيحية "سنة ورا سنة عينك علينا فرحة وهنا دايما مالينا" وعددا من الألحان القبطية.

توزيع الهدايا 
وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد، قام القمص متي زكريا راعي كنائس مطروح والقس نوح نبيل كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بتوزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال احتفالا بالعام الجديد.

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