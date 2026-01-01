"الإسكان" تجدد تحذيراتها لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

18 حجم الخط

جددت وزارة الإسكان تحذيراتها للمواطنين المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي، حول التصرف بالبيع أو التنازل عن شقق الإسكان الاجتماعي إلا بعد انتهاء المدة القانونية والرجوع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت إلى أنه لا يتم التعامل مع أجهزة المدن مع أي توكيلات بيع أو تنازل على شقق الإسكان الاجتماعي في إنهاء إجراءات التقديم على المرافق حتى لا يعرض المواطن للمساءلة القانونية.

وأعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة مد التسليم لشقق مشروع جنة بالمنطقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمدينة حتى 5 يناير 2026، وذلك نظرا إلى تحديد يومى 31 /12/ 2025 لتقفيل السنة المالية ويوم 1 /1/ 2026 إجازة رسمية للبنوك بسبب انتهاء السنة المالية.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية والمرافق وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدن ملوي والمنيا الجديدتين، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، مؤكدا أهمية تكثيف الأعمال بالمشروعات التنموية بمدن الصعيد الجديدة، والجاري تنفيذها ضمن رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف توفير الحياة الكريمة لأهالينا بالجنوب.

وشملت المشروعات الجاري تنفيذها، وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط، و“جنة”، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية بها وتشمل المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، ومشروعات ترفيق قطع الأراضى والطرق.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة وأجهزة الإشراف على المشروعات لتلافي أي ملاحظات، وسرعة التنفيذ وإنجاز الأعمال وفق البرامج الزمنية التي تم تقديمها، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، بما يحقق رؤية وزارة الإسكان في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.

وتم مواصلة تكثيف الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، ومنها وحدات “سكن كل المصريين”، بما يشمل البنود المتبقية بكل عمارات المشروع، ومراجعة المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وكذا مشروع مبنى الوحدة الصحية، نظرًا إلى أهمية المشروع في تقديم الخدمات الصحية للمنتقلين للسكن بالمدينة، بالإضافة إلى نقطة الإسعاف الجاري تنفيذها.

كما تم التأكيد على دفع أعمال المرافق بملوي الجديدة، والتي تضمنت مشروع مرافق الطرق والصرف الصحي والمياه لمشروعات (480 فدانا – 400 فدان)، إلى جانب مشروع مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي والمناطق الخدمية، مع إعطاء أولوية خاصة للطرق المؤدية إلى مشروع “سكن لكل المصريين”، وأعمال تنسيق المواقع المحيطة بالمشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وكذا مبنى موزع الكهرباء ضمن مشروع أعمال الكهرباء للمرحلة العاجلة للمدينة، تمهيدًا لإطلاق التيار الكهربائي في أسرع وقت، بجانب مشروع “جنة”، متضمنًا أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، تمهيدًا لاستكمال أعمال الزراعة بالمشروع.

