اقتصاد

خبير: الاقتصاد الوطني شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الجاري

الاقتصاد المصري،
الاقتصاد المصري، فيتو
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت خلال عام 2025 تقدمًا ملموسًا في كثير من الملفات المحلية، وعلى رأسها الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي والسياحة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا وسط توقعات داخلية وخارجية.

استمرار وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

وقال الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوضع الاقتصادي تحسن بشكل تدريجي خلال عام 2025، نمو الاقتصاد جاء مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى التوسع في استثمارات القطاع الخاص التي حققت نموًا لافتًا بنسبة نحو 30%، وحققت نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الكلية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج انعكست إيجابيًا على مختلف مؤشرات الاقتصاد.

وتابع: "المواطن بدأ يشعر بتحسن الوضع من خلال استقرار سعر الصرف، هذا الاستقرار ساهم في توفير العملة الأجنبية ووقف المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي، وتوافر مستلزمات الإنتاج والأدوية والسلع الأساسية"، موضحًا أن البنك المركزي قام بخفض سعر الفائدة في 2025 إلى 7.25% بعد أن كان رفعها إلى 8% في 2024، ما انعكس بشكل إيجابي على تكلفة الاقتراض وتهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض حجم المديونية الحكومية، وهو ما يعد جزءًا مهمًا من جهود الإصلاح الاقتصادي.

ونوه بأن جهود الحكومة ركزت أيضًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين محدودي الدخل، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار أسعار الغذاء، موضحًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بالاهتمام بالطبقات الأكثر احتياجًا.

الاقتصاد سعر الصرف البنك المركزى حجم المديونية الحكومية أسعار الغذاء الاصلاح الاقتصادى

