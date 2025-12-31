تعرف على إيرادات فيلم "خريطة رأس السنة" بالسينمات أمس

18 حجم الخط

يواصل فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان محمد ممدوح، تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر المصري، منذ طرح الفيلم بالسينمات قبل أسبوع.

إيرادات فيلم خريطة رأس السنة

وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم أمس الثلاثاء 30 ديسمبر الجاري، 233 ألفا و794 جنيها في دور العرض السينمائي، ليأتي في المركز الخامس من حيث الإيرادات بعد كل من أفلام: “طلقني”، “الست”، “ولنا في الخيال حب”، “السلم والثعبان 2”.

قصة فيلم خريطة رأس السنة

تدور أحداث الفيلم حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة بعد تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة. وبرفقة ابن شقيقتها تنطلق في محاولة للعثور على الأم التي اختفت عقب وفاة الأب بشكل صادم.

وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرفها على عالم جديد تمامًا لم تكن مستعدة له.

أبطال فيلم خريطة رأس السنة

فيلم خريطة رأس السنة من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب ريهام عبد الغفور كل من: محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، إضافة إلى الطفل آسر.

ريهام عبد الغفور

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور قد تحدثت عن تجربة فيلم “خريطة رأس السنة” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “فيلم خريطة رأس سنة بالنسبة لي كان تجربة أهم وأعمق من مجرد دور أو عمل.. اتعرفت على أولادنا ودي كانت أهم حاجة بالنسبة لي في التجربة”.

وأضافت أنّها تعلمت من الأطفال معنى الذكاء العاطفي الحقيقي، مؤكدة: «اتعلمت منهم إن الذكاء العاطفي أهم من أي حاجة تانية.. واتمنيت إن الناس كلها تبقى بتتعامل مع بعض زي ما أولادنا بيتعاملوا مع الناس والدنيا بقلبهم وعواطفهم أكتر من أي حاجة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.