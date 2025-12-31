بلومبرج: ثروة ترامب زادت بنحو 70% في أقل من عام ونصف

18 حجم الخط

أفادت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مؤشر المليارديرات، أن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته نمت بنحو 70% في أقل من عام ونصف العام، لتصل إلى 6.8 مليار دولار.

ثروة ترامب زادت بنحو 70% في أقل من عام ونصف العام

وجاء في تقرير الوكالة: "على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، نمت ثروة عائلة ترامب بنحو 70%، حتى بعد انخفاضها الأخير".

كما أشارت "بلومبرج"، إلى أن "ثروة العائلة نمت بمقدار 282 مليون دولار في عام 2025، لتصل إلى 6.8 مليار دولار".

عائلة ترامب أبرز الرابحين في العام المنصرم

وأوضحت أن "العملة الرقمية التي تم الترويج لها بشكل كبير قد ساهمت في هذه الزيادة، حيث رفعت ثروة عائلة ترامب بأكثر من 200 مليون دولار".

وأدرجت الوكالة عائلة ترامب ضمن أبرز الرابحين في العام المنصرم، حيث تضم القائمة أيضا رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل، لاري إليسون، ورجل الأعمال إيلون ماسك، وسيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت.

معدلات الجريمة في الولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوياتها

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تراجع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة إلى أدنى معدلاتها وظهور مستويات قياسية للتوظيف، وربط ذلك بإجراءاته الأمنية على الحدود.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال: "معدلات الجريمة في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. ويعود ذلك بشكل كبير إلى أنجح عملية على الحدود الجنوبية في التاريخ".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مستوى التوظيف وتوفير فرص العمل في الولايات المتحدة، أصبح الأعلى في التاريخ للسبب ذاته.

