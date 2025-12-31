إثيوبيا تزعم: وصولنا إلى منفذ بحري حق سيادي ولا تراجع عنه

18 حجم الخط

إثيوبيا، أكدت السلطات الإثيوبية أن الوصول إلى منفذ بحري يمثل «حقًا سياديًا» للدولة، مشددة على أن هذا التوجه خيار استراتيجي لا رجعة فيه، في إطار سعيها لتعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية.

إثيوبيا تبحث عن منفذ بحري لتعزيز التجارة وتقليل كلفة النقل



وأوضحت التصريحات الإثيوبية أن امتلاك منفذ بحري أو ضمان الوصول إليه يهدف إلى تسهيل حركة الصادرات والواردات، وتقليل كلفة النقل التي تتحملها البلاد منذ فقدانها منافذها البحرية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

دعوات إثيوبية للحلول السلمية والتفاهم الإقليمي بشأن الحصول على منفذ بحري

وشددت إثيوبيا على أن مساعيها للحصول على منفذ بحري تتم عبر الأطر السلمية والتفاهم مع دول الجوار، مؤكدة احترامها للقانون الدولي، مع التمسك بحقها في تحقيق مصالحها الاستراتيجية.

قلق إقليمي ومخاوف من تداعيات جيوسياسية بسبب المطامع الإثيوبية

وتثير هذه التصريحات مخاوف لدى بعض دول المنطقة من تداعيات جيوسياسية محتملة، في ظل حساسية ملف الموانئ والممرات البحرية في القرن الإفريقي، وما قد يترتب عليه من إعادة تشكيل موازين النفوذ الإقليمي.

ملف الوصول إلى البحر بات أحد الملفات المركزية على أجندة السياسة الخارجية الإثيوبية، خاصة مع تصاعد المنافسة الإقليمية على الموانئ وخطوط التجارة الدولية.

في وقت سابق، أشعل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الغضب في منطقة القرن الإفريقي، بعد نشره مكتبة لخريطة إثيوبيا تضم أجزاء من الصومال وإريتريا وجيبوتي، خاصة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وذلك أثناء استقبل آبي أحمد لرئيس الوزراء الهندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.