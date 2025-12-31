بعد الاستئناف على البراءة، حبس المتهمين بصفع مسن السويس سنة

الأربعاء 31 ديسمبر 2025
قضت محكمة جنح مستأنف السويس، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف جهات التحقيق على حكم البراءة الصادر من محكمة جنح فيصل والجناين، وألغت الحكم السابق، وقضت بحبس المتهمين سنة لكل منهما، في واقعة التعدي على مسن بالصفع داخل نطاق محافظة السويس. 

الحبس 3 سنوات للمتهم بالتعدي على معلم في الإسماعيلية

رئيس الرعاية الصحية: مركز طوارئ مستشفى السويس العام يدخل الخدمة نهاية يناير المقبل

وكانت المحكمة ناقشت أسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة، ورأت ثبوت الواقعة في حق المتهمين عاصم وعلي غريب، وأقرت بتوافر أركان الجريمة، ما استوجب توقيع عقوبة الحبس لمدة عام. 

الحكم السابق بالبراءة 

وكانت محكمة جنح فيصل والجناين، أصدرت في وقت سابق حكمًا ببراءة المتهمين، قبل أن تطعن جهات التحقيق على الحكم، ليُعاد نظر القضية أمام محكمة جنح مستأنف السويس، والتي أصدرت حكمها المتقدم. 

محاكمة المتهمين بالتعدي على مسن السويس

 وأحالت النيابة العامة في السويس المتهمين بالتعدي على غريب مبارك إلى محكمة الجنح، في القضية المعروفة إعلاميا باسم مسن السويس

تجديد حبس المتهمين بصفع مسن السويس

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالسويس تجديد حبس المتهمين في واقعة صفع مسن بالسويس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل واقعة التعدي على مسن السويس

بدأت الواقعة بتداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل، تضمنا تضرر سيدة من قيام شخصين بالتعدي على والدها المسن بالضـرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما في مدينة السويس.

وبفحص الفيديو أمنيًا، تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر في المقطع المتداول واتضح أن عمره 64 عامًا ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين. 

وبسؤاله، أوضح أن تاجر ملابس وشقيقه تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار الذي يسكن فيه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يؤجرها والدهما للمسن، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

