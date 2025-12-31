بشرى للعمالة غير المنتظمة، صرف منحة عيد الميلاد 2026

18 حجم الخط

قامت وزارة العمل بصرف منحة عيد الميلاد المجيد 2026 للعمالة غير المنتظمة، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

ويستعرض موقع بوابة “فيتو” أماكن صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2026 للعمالة غير المنتظمة والمنح المتبقية.

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026

منحة عيد الفطر

عيد الأضحى

عيد العمال

المولد النبوي

شهر رمضان

عيد الميلاد المجيد

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

الحرفيون.

عمال البناء.

المزارعون.

عمال الصيد.

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية العمل.

وتستعد وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة لصرف اول منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 وذلك تزامنًا مع حلول بداية العام الجديد،حيث من المقرر أن يتم صرف منحة عيد الميلاد المجيد وذلك لتوفير الدعم اللازم للأسر في الوقت المناسب وتمكينها من تلبية احتياجاتها خلال هذه المناسبة.

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

يذكر أنه تم زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وضمان توفير الدعم المالي المستمر للفئات المستحقة.

