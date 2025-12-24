مديرية العمل بالفيوم تقدم واجب العزاء لأسر 8 من العمالة غير المنتظمة وتؤكد سرعة صرف الإعانات

18 حجم الخط

توجهت مديرية العمل بمحافظة الفيوم بتقديم واجب العزاء لأسر 8 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران.

ضحايا العمالة غير المنتظمة بمحافظة الفيوم

وأكد مدير مديرية العمل بالفيوم تضامن الوزارة الكامل مع أسر الضحايا والمصابين..ونقل مدير المديرية عزاء معالي الوزير لأسر الضحايا،وتقديم خالص المواساة.



وكان وزير العمل قد وجّه اليوم بسرعة صرف إعانات عاجلة بقيمة مليون و700 ألف جنيه لـ 13 عاملًا غير منتظم من ضحايا الحادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مع التشديد على الانتهاء الفوري من الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع مديرية العمل بالفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت.

صرف إعانات العمالة غير المنتظمة



وأكد وزير العمل أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة ضمن بند إعانات الحوادث، في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة العمل، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في أوقات الحوادث والكوارث، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.

