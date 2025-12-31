أخطاء تتلف ناقل الحركة في السيارة، تعرف عليها

18 حجم الخط

تحتاج السيارات إلى صيانة دورية منتظمة، وأهمها صيانة ناقل الحركة الذي يعمل كعقل السيارة، حيث ينقل قوة المحرك إلى العجلات. وهذا النظام ميكانيكي وهيدروليكي معقد، وإهمال معرفة كيفية استخدامه قد يؤدي إلى تعرضه لأضرار بالغة.

ونرصد في التقرير التالي الأخطاء التي قد تكلفك آلاف عند استخدام ناقل الحركة بشكل خاطئ، وكيفية تجنبها لضمان عمر سيارتك.

ويتسبب في تآكل سريع في التروس الداخلية وكسر في القطع المعدنية الدقيقة نتيجة الصدمة الميكانيكية المفاجئة، لذا لابد من توقف تمامًا، انتظر ثانية، ثم غير الوضعية.

وضعية “P” قبل رفع فرامل اليد (الجلنط)

يرتكب الكثيرون خطأ وضع القير على وضعية الركن (P) ثم إطفاء السيارة ورفع فرامل اليد لاحقًا، في هذه الحالة، يصبح وزن السيارة بالكامل محملًا على “قفل صغير” داخل القير يسمى (Parking Pawl).

وفي المنحدرات: أو في المنحدرات البسيطة داخل المدن، يضع هذا ضغطًا هائلًا على القفل، مما قد يؤدي لكسره أو صعوبة “تعشيق” القير عند الرغبة في التحرك.

الطريقة الصحيحة: توقف تمامًا ضع القير على N ارفع فرامل اليد اترك دواسة الفرامل ليتوزع الوزن على الفرامل – ثم ضع القير على P.

إهمال خرافة “زيت العمر” الافتراضي

تكتب بعض الشركات المصنعة أن زيت القير “يدوم مدى الحياة”. في المصطلحات الهندسية، “مدى الحياة” قد يعني 150,000 كم أو انتهاء فترة الضمان لكن في بيئتنا، هذا المفهوم مدمر.

غير الزيت والفلتر كل 60,000 إلى 80,000 كم كحد أقصى للحفاظ على سلامة الصمامات الهيدروليكية.

القيادة العنيفة وبدء التشغيل المفاجئ (Launch)

محاولة الانطلاق بأقصى قوة من الصفر (خاصة في السيارات غير الرياضية) تولد حرارة فورية وهائلة داخل محول عزم الدوران (Torque Converter). هذه الحرارة هي العدو الأول للقير الأوتوماتيكي، حيث تؤدي لتلف السدادات المطاطية وتسريب الزيت داخليًا.

