أبطال المقاومة الشعبية يُسلمون نقابة الصحفيين وثائق عن العدوان الثلاثي

18 حجم الخط

تسلمت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مجموعة نادرة من وثائق أبطال المقاومة الشعبية من أبناء المدينة الباسلة بورسعيد، توثيقًا لواحدة من أهم محطات الكفاح الوطني في التاريخ المصري الحديث، وذلك بالتزامن مع عيد النصر على العدوان الثلاثي عام 1956.





وضمّت الوثائق المُسلَّمة عددًا من المقتنيات التاريخية المهمة، من بينها المجموعة الكاملة الأصلية لمنشورات «هيئة تحرير شعب مصر – هاتاشاما»، ومنشورات العدوان وردود المقاومة الشعبية عليها، إلى جانب صور موثقة للمنشورات التي ألقتها طائرات العدوان البريطانية على سكان بورسعيد، وكذلك المنشورات التي ردّت بها المقاومة الشعبية، بما يعكس وعي الشعب ودوره الفاعل في مواجهة الاحتلال.





وجاءت احتفالية نقابة الصحفيين تأكيدًا على دور الذاكرة الوطنية، وحرصًا على تذكير العالم ببطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد، التي واجهت جيوش ثلاث من كبرى القوى العالمية، وانتزعت النصر في واحدة من أخطر وأهم معارك مصر في العصر الحديث.

وكرمت النقابة خلال احتفالية إحياء ذكرى انتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي، كلا من “ أمينة الغريب الشهيرة بام الفدائيين، محمد حمد لله، سيد عسران، محمد أحمد رجب، السيد المغربي هنداوي، حامد الألفي، الدكتور يحيى الشاعر، محمد مهران، زينب الكفراوي، الفنان العازف محمود غندر” من أبطال المقاومة .

كما كرمت النقابة الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق، التي تسللت إلى بورسعيد في زي صياد لتغطية الأحداث، وشاركت مع المقاومة في كتابة المنشورات على الآلة الكاتبة، واسم الكاتب الراحل مصطفى شردي، الذي فضح بصوره جرائم العدوان في بورسعيد، وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية".وكذلك الدكتور مصطفى الحفناوي لدوره في تأميم قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.