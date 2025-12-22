حدث في مثل هذه الليلة منذ 69 عامًا.. خروج آخر جنود العدوان الثلاثي من مصر.. إشارة من شاب بورسعيدي تعلن كلمة النهاية للغزاة.. وهذه حكاية 57 دقيقة غيّرت وجه التاريخ المصري

18 حجم الخط

في الساعة السابعة وخمسين دقيقة من مساء مثل هذا اليوم عام 1956 هزم العدوان الثلاثى على مصر وخرج آخر جنود العدو من منطقة قناة السويس يجر أذيال الخيبة والعار.. إنه يوم عيد النصر، يوم بورسعيد الباسلة، صفحة مضيئة في تاريخ النضال الوطني المصري، يؤرخ لانتصار مصر السياسي العسكري.

جاء هجوم العدوان الثلاثى (إنجلترا وفرنسا وإسرائيل) بعد إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية، في أكتوبر 1956 بدأ العدوان الثلاثى على مصر، وكان المتفقون على العدوان قد عقدوا مؤتمرا سياسيا اقتصاديا، وأرسلوا لجنة برئاسة منزيس رئيس وزراء أستراليا إلى القاهرة لإبلاغ مصر بقرارات المؤتمر.

إسرائيل تحاول احتلال القناة



كان المؤتمر تغطية لمؤامرة استعمارية شريرة، بدأت باعتداء إسرائيل على سيناء في الأيام الأخيرة، واتجهت القوات الإسرائيلية إلى منطقة القناة للتهديد باحتلال القناة.

العدوان الثلاثى على مصر

وانكشفت المؤامرة في 31 أكتوبر 1956 على بعد 200 ميل من القناة، حيث أصدرت بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى مصر وإسرائيل بوقف القتال، وقبول تواجد بريطانيا وفرنسا في مدن القناة لحماية مصالحهما في قناة السويس، ورفض عبد الناصر الإنذار بالاستسلام وسحب الجيش من سيناء، ووقف الرئيس عبد الناصر يخطب في ساحة الأزهر قائلا: سنقاتل سنقاتل، فبدأت الدولتان بريطانيا وفرنسا هجومهما، وبدأت عمليات إنزال جوى بالمظلات في بورسعيد.

مواجهة المقاومة الشعبية للعدوان

استعدادا لصد العدوان الثلاثى عملت القيادة المصرية على توزيع السلاح على الشعب، وبدأت المقاومة الشعبية لمواجهة القوات الإنجليزية والفرنسية التي هبطت بورسعيد واحتلتها، وواجهت المقاومة المعتدين ببسالة، وسجلوا الكثير من قصص البطولة والفداء، ولم تستطع الدول المعتدية التقدم خطوة واحدة.

عبد الناصر فى بورسعيد

وهاج الرأى العام العالمى على هذه المؤامرة الدنيئة، وقام الشعب العربى في كل مكان يشد أزر الثورة المصرية والشعب المصرى والمقاومة المصرية، ففي 2 نوفمبر1956 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بوقف القتال، ثم وجه الاتحاد السوفيتي إنذارا إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وأعلن عن تصميمه على محو العدوان والقضاء عليه، ومن هنا أدى الضغط الدولى بقيادة الاتحاد السوفيتى الذى هدد بالتدخل النووى فى مجلس الأمن، إلى جانب المقاومة المصرية الباسلة إلى قبول بريطانيا وفرنسا وقف إطلاق النار.

وكانت نتيجة القرار دخول قوات طوارئ دولية من الأمم المتحدة إلى بورسعيد لمتابعة تنفيذ القرار، أخفق المعتدون ولم يجدوا مفرا من الانسحاب من الأراضى المصرية، وانتهى الأمر باحتفاظ مصر بقناتها التي عادت للعمل مجددا بدعم دولي.



وفي 19 ديسمبر أُنزل العلم البريطاني من فوق مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد، تلا ذلك انسحاب القوات الفرنسية والإنجليزية من بورسعيد، في مثل هذه اللحظة السابعة وخمسون دقيقة يوم 22 ديسمبر1956.

مانشتات الصحف بعد الانسحاب



حدث ذلك حين أرسل الشاب البورسعيدى مصطفى عبد الوهاب إشارة عبر جهازه اللاسلكى الصغير إلى قيادة المقاومة السرية تقول "خرج آخر جندى من الأعداء عن أرض بورسعيد " وكان البلاغ فى الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساء فى مثل هذا اليوم 22 ديسمبر 1956 فأبلغت المقاومة الإشارة إلى القيادة فى القاهرة فورا قبل إذاعة نشرة أخبارالساعة الثامنة مساء إلا أن القيادة أذاعته فى اليوم التالى 23 ديسمبر ليسجل فيه يوم النصر.

شاب مصرى وطنى شجاع

ويصف الدكتور يحيى الشاعرالساعد الأيمن لرئيس مجموعات المقاومة السرية مصطفى عبد الوهاب بقوله: الشاب الوطنى الشجاع عضو المقاومة الشعبية مصطفى عبد الوهاب، وطنى كبير خريج مدرسة بورسعيد الثانوية، والده قبطان فى قناة السويس، انفرد لشجاعته بتسجيل إشارة خروج آخر جندى معتدٍ من بورسعيد.



اليوم عيد النصر

وفي صباح يوم 23 ديسمبر تسلمت السلطات المصرية مدينة بورسعيد، واستردت قناة السويس شركة مصرية خالصة، وهو التاريخ الذي اتخذته محافظة بورسعيد عيدا قوميا لها أطلق عليه "عيد النصر"







