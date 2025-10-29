69 عامًا على دحر قوات العدوان الثلاثي، ندوة عن المقاومة الشعبية بالصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الجمعية التاريخية المصرية، ندوة حول المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد، التي انتهت بدحر القوات الفرنسية، والإنجليزية، وقوات العدو الصهيوني، ثم تفجير المقاومة لتمثال ديليسبس، وذلك يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025م، الساعة الرابعة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، بمبنى النقابة.



المقاومة الشعبية في بورسعيد

يتضمن برنامج الاحتفال بذكرى الصمود والانتصار عرض الفيلم التسجيلي "أوتار مصرية"، للمخرج عمرو حسين عبد الغني، ويدور حول تاريخ السمسمية ودورها الوطني في المقاومة.



يتحدث في الندوة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس الجمعية التاريخية المصرية، ورئيس اتحاد المؤرخين العرب، والدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ود. علي الحفناوي الباحث في تاريخ قناة السويس، ونجل الدكتور مصطفى الحفناوي، الذي أعد قانون تأميم قناة السويس، والدكتور أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري محمد الشافعي، والباحثة آمال عسران نجلة المقاوم البطل سيد عسران، والمخرج عمرو حسين عبدالغني، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد رجب، ويشارك في تنظيم الفاعلية الزميلان تامر هنداوي، ومحمود السقا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.