نقابة الصحفيين تعرض فيلم "فليشهد العالم" وتحتفل بذكرى النصر على العدوان الثلاثي

عرضت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء فيلم «فليشهد العالم» الذي يوثق وقائع العدوان الثلاثى على بورسعيد، ويؤرخ لصمود المقاومة الشعبية في وجه ثلاث دول كبرى لإحباط عدوانهم. أنتج هذا الفيلم وزارة الإرشاد القومي «وزارة الثقافة حاليًا».

العدوان الثلاثي

وجاء عرض الفيلم ضمن، احتفالية النقابة بذكرى النصر على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956م، التي تتضمن استلام النقابة لوثائق المقاومة الشعبية 1956م، ومنها مجموعة المنشورات الكاملة الأصلية لهيئة تحرير شعب مصر، "هاتاشاما".



الاحتفال بذكرى النصر على العدوان الثلاثي

كما تتضمن الاحتفالية عرض صور كاملة وموثقة من المنشورات، التي ألقتها طائرات العدوان البريطانية على سكان بورسعيد، والمنشورات التي ردت عليها من المقاومة.



ومن المقرر أن تكرم النقابة لأبرز أسماء المقاومين سنة 1956م، ويحيى حفل فرقتي "الفنون الشعبية"، و"السمسمية" بورسعيد.



