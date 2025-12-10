الأربعاء 10 ديسمبر 2025
عصام كامل

التحفظ على المتهمة الرئيسية بالاعتداء على الطالبة كارما

الطالبة كارما، فيتو
الطالبة كارما، فيتو
قررت محكمة الطفل بالأميرية، التحفظ علي المتهمة الرئيسية بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها لحين صدور القرار.

وكشف التقرير الطبي للطالبة كارما إصابتها باعوجاج بالحاجز الأنفي وغضاريف الأنف السفلية.

وقال أحمد والد الطالبة كارما بعد إخلاء سبيل الـ٣ طالبات المتهمات بواقعة الاعتداء على ابنته: إن أولياء أمور الـ ٣ طالبات طالبوا بالتصالح وعدم التعرض، لكنه لن يتصالح معهم وسيستمر في القضايا والإجراءات القانونية ضد كل من المدرسة وإدارتها والطالبات المتهمات بالواقعة.

وقال المحامي الموكل عن الطالبة كارما ضحية الاعتداء بمدرسة لغات شهيرة بالتجمع، على يد 3 من زميلاتها بذات المدرسة، إنه قدم محضر رسمي بنيابة القاهرة الجديدة  يتهم فيه إدارة المدرسة والطبيبة المسؤولة بالإهمال والتقصير في التعامل مع الواقعة.

وعن سبب التعدي قال أحمد مصطفى والد الطالبة: "إنه أثناء توجه الطلاب لركوب الحافلات، حدث خلاف بسيط بين ابنتي وإحدى الفتيات، عندما اقتربت إحدى الطالبات من كرما وقالت لها بحدة: "امشي يا بنت ما تتلكعيش"، فردت كرما: "أنا بمشي كده مش بتلكع، الشنطة كبيرة"، متابعا: "محدش كان يتخيل إن دا هتكون شرارة مشاجرة عنيفة".

وتابع: فور وصولي إلى المدرسة، تم نقل ابنتي إلى المستشفى، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية، مضيفا: “عمري ما هتنازل عن حق بنتي”.

فيما تابعت والدة كارما الضحية بواقعة مدرسة التجمع “دي مش أول مرة البنت المتهمة الأولى تعمل كده مع زميلة لها عرفت أن السنة اللي فاتت عملت كده في بنت تانية”.

وقامت قوات مباحث ترحيلات القاهرة بترحيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على زميلتهن في مشاجرة مدرسة التجمع لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ قرار إخلاء سبيلهن.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات محل الاتهام تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

الجريدة الرسمية
