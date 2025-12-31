18 حجم الخط

نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بالتعاون مع وزارة الأوقاف احتفالًا رسميًا بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من مركز التعليم الإضافي والإجازات العلمية "تراث"، تدعيمًا لرسالتها العلمية الرامية إلى خدمة العلوم الشرعية واللغوية، وتعزيز الصلة بـالتراث الإسلامي الأصيل، ودعم مسارات التعليم المتخصص، وتنمية الملكات العلمية لدى الدارسين.

الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز “تراث”

استُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للدكتور أحمد حسين - رئيس الجامعة - أكد خلالها سعادته بتخريج الدفعة الأولى من هذا المركز النوعي، الذي أسسته الجامعة لخدمة علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وتشجيع الطلاب على حفظ المتون العلمية، والعناية بدراسة الكتب التراثية وفق منهجية علمية رصينة.

رسالة رئيس جامعة نور مبارك للطلاب الخريجين

وأشار رئيس الجامعة إلى الإقبال الكبير على المركز في الفصل الدراسي الأول، إذ تقدم للالتحاق به نحو ألف دارس، تخرج منهم ٧٠٠ طالب وطالبة، مع تطلع الجامعة إلى زيادة أعداد الدارسين في الفصل الدراسي الثاني بما يواكب الطموحات العلمية المتنامية.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مؤكدًا أن العلم لا يُنال بالتراخي، ولا يؤتي ثماره إلا لمن صدق في السعي وبذل الجهد، موجهًا الشكر والتقدير إلى الأساتذة المشاركين في هذا المشروع العلمي تقديرًا لجهودهم المخلصة وإسهامهم الفاعل في إنجاح برامج المركز.

وفي ختام الاحتفال، وزع رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور إرشاد أونجار - نائب رئيس الجامعة، شهادات التقدير على الأساتذة والطلاب الناجحين.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لالتزام الجامعة بدورها العلمي الحضاري، وسعيها المستمر لإحياء علوم التراث، وبناء جيل علمي واعٍ يجمع بين الأصالة والمنهجية الأكاديمية، بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ الهوية العلمية والوطنية.

