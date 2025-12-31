انقلاب 31 عربة قطار محملة بمواد كيميائية خطرة في أمريكا (فيديو)

18 حجم الخط

تسبب خروج قطار ينقل مواد كيميائية قابلة للاحتراق عن القضبان في ولاية كنتاكي الأمريكية، في اندلاع حريق وتسريب مواد كيميائية.

وخرج القطار، المكون من 31 عربة، عن مساره في مقاطعة تود بولاية كنتاكي، بالقرب من مدينة ترينتون، بحسب وسائل إعلام أمريكية.



#WATCH: Aerial footage shows multiple vehicles damaged after 31 car CSX train derailment in Trenton Kentucky pic.twitter.com/MgzTjIvj9m — Intel Net (@IntelNet) December 30, 2025

وتسبب خروج القطار، التابع لشركة "CSX"، عن مساره بتسرب مادة الكبريت المنصهر؛ مما أسفر عن نشوب حريق، جرى إخماده بعد بضع ساعات.

ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ولا تزال الفرق المختصة تعمل في المكان لإزالة عواقبه وتنظيف السكك الحديدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.