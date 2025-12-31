الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انقلاب 31 عربة قطار محملة بمواد كيميائية خطرة في أمريكا (فيديو)

خروج قطار عن القضبان
خروج قطار عن القضبان في أمريكا، فيتو
18 حجم الخط

تسبب خروج قطار ينقل مواد كيميائية قابلة للاحتراق عن القضبان في ولاية كنتاكي الأمريكية، في اندلاع حريق وتسريب مواد كيميائية.

وخرج القطار، المكون من 31 عربة، عن مساره في مقاطعة تود بولاية كنتاكي، بالقرب من مدينة ترينتون، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
 

وتسبب خروج القطار، التابع لشركة "CSX"، عن مساره بتسرب مادة الكبريت المنصهر؛ مما أسفر عن نشوب حريق، جرى إخماده بعد بضع ساعات.

ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ولا تزال الفرق المختصة تعمل في المكان لإزالة عواقبه وتنظيف السكك الحديدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ولاية كنتاكي الامريكية مواد كيميائية تسريب مواد كيميائية قطار مدينة ترينتون شركة CSX مادة الكبريت المنصهر

الأكثر قراءة

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة والامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منتخب مصر يستأنف اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة بنين بأمم إفريقيا 2025

ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

السيارات المستعملة تودع 2025 بتراجع 20% في الأسعار وهذه توقعات العام الجديد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads