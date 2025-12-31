18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفق المواعيد المحددة.

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد المحددة

وأوضح المحافظ أنه كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لقيام لجان المتابعة بها، لمتابعة تنفيذ قرار الغلق بكل حزم، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الدقهلية يتابع جهود استمرار تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة

وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية.

تنفيذ القرار بكل حزم واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

وكما شدد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة اليومية من قبل جميع الوحدات المحلية، لتنفيذ القرار بكل حزم واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتنفيذ قرار وزيرة التنمية المحلية بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات، وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق كما جاء بالقرار الوزاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.