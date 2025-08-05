الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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وزير التموين: بدء الأوزكازيون الصيفي لمدة شهر وهذه ضوابط مشاركة المحلات التجارية

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

عقد الدكتور شريف فاروق،  وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، لمناقشة الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي، وهذا في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية والضوابط المقررة خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية.

وأصدر الدكتور شريف فاروق قرار وزاري ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ “ الاوكازيون الصيفي ” اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٤ اغسطس الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل اسبوعين ويتقدم المحل الراغب في المشاركة بطلب لمديرية التموين التابع لها، مع الالتزام بالإعلان عن نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة في الأوكازيون مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لفترة  الاوكازيون.

 

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الرقابة خلال الموسم لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل، مع ضمان التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيحها الأوكازيون.

 

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، بما يضمن شفافية العروض المقدمة ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة

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