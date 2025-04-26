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الدليل الكامل لمواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش بالجيزة خلال فصل الصيف

محافظ الجيزة، المهندس
محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، فيتو

أعلن محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش والأعمال الحرفية اعتبارًا من أمس الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بناءً على قرار وزارة التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، وبالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.


ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن في محافظة الجيزة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه المواعيد الجديدة بكل دقة وحزم.
 

وفي ما يلي تفاصيل المواعيد الصيفية الجديدة

المحلات التجارية والمولات: تفتح أبوابها من الساعة 7 صباحًا وتغلق في تمام الساعة 11 مساءً.
 

المحلات التجارية والمولات (يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية والأعياد): تمتد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل.
 

المطاعم والكافيهات: تبدأ عملها من الساعة 5 صباحًا وتستمر حتى الساعة 1 صباحًا.
 

الورش والأعمال الحرفية: تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا وتغلق في تمام الساعة 6 مساءً.
 

وأكد محافظ الجيزة على أهمية التزام كافة المنشآت بهذه المواعيد الجديدة لما لها من دور في تنظيم الحركة التجارية والحفاظ على الهدوء العام وتوفير الطاقة، كما شدد على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة وتطبيق القانون على المخالفين.
 

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم أوقات العمل بما يتناسب مع التغيرات الموسمية والمساهمة في تحقيق الانضباط في الشارع المصري.

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