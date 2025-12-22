الإثنين 22 ديسمبر 2025
علام: أعداد الأعضاء بنقابة المحامين تحدٍ يستوجب وضع ضوابط للقيد

جلسة حلف يمين المحامين
جلسة حلف يمين المحامين الجدد، فيتو
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، بنادي المحامين النهري بالمعادي، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، ترأسها  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وضع ضوابط وشروط لقيد المحامين 

وفي مستهل كلمته، أكد  عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين تقبل كل من حصل على ليسانس الحقوق، على عكس العديد من المؤسسات والهيئات التي تضع شروطًا محددة للقبول، لافتًا إلى أن الأعداد الكبيرة المنضمة للنقابة تمثل تحديًا، الأمر الذي يستوجب وضع ضوابط وشروط للقيد أسوة بباقي مؤسسات الدولة، حفاظًا على هيبة المهنة وقيمة المحامي.

وأكد نقيب المحامين، أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة بشأن ضوابط القيد تهدف إلى صون مكانة المحاماة، موضحًا أن نقابات المحامين في الدول العربية والأوروبية تحدد أعداد المقبولين لديها وفق معايير واضحة.

مدة تمرين المحامين بالجدول العام

وأشار إلى أن المادة (24) من قانون المحاماة تنص على أن مدة التمرين بالجدول العام سنتان تبدأ من تاريخ حلف اليمين، ويتم تخفيضها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على مؤهل أعلى.

وأضاف، أنه في حال عدم قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انتهاء مدة التمرين، يُنقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين بقوة القانون، دون الحاجة إلى صدور قرار من لجنة القيد، محذرًا شباب المحامين من إغفال هذه المادة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأكد نقيب المحامين، أن نجاح الجمعية العمومية الأخيرة، التي عُقدت تحت إشراف قضائي كامل، وعبرت عن الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية، بمشاركة واسعة من محامي جميع محافظات الجمهورية.

حضر جلسة حلف اليمين  محمد الكسار، وكيل النقابة، ومحمد راضي مسعود، والسيد جابر، وحسام سعيد، ومحمد عيسى، وأحمد حسان، ومحمد هيبة، أعضاء مجلس النقابة العامة.

جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد المحامين الجدد المحامين

