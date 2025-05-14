هل تنجح قرارات خفض الفائدة وإلغاء شهادات الـ27% والـ23% في إنعاش البورصة؟ خبراء: تأثيرها إيجابي على المدى المتوسط، تدعم سياسة الدولة في الطروحات الجديدة وترفع المؤشرات وأحجام التداول

أكد خبراء أسواق المال، أن قرارات خفض أسعار الفائدة وإلغاء الشهادات البنكية ذات العائد الكبير مثل شهادات 27% و23%، تؤثر إيجابا على أداء البورصة على المدى المتوسط والطويل، ولذلك لابد من استغلالها في طرح شركات وبنوك قوية في السوق ضمن برنامج الطروحات.

وأشار خبراء إلى أنه توجد علاقة عكسية بين معدلات الفائدة بالبنوك والبورصة المصرية، فكلما انخفضت الفائدة في البنوك، انتعشت مؤشرات البورصة، ويؤكد ذلك اتجاه المستثمرين وتحولهم من الادخار بالبنوك إلى الاستثمار في الأوراق المالية بالبورصة.



البورصة تنتعش في حال توافر بعض الحوافز مثل خفض الفائدة

وفي هذا الإطار يقول أدهم جمال الدين خبير أسواق المال أنه من المتوقع أن نرى ارتفاعات جيدة في البورصة وقد تستهدف القمة التاريخية المنتظرة قريبا.



وأشار إلى أن البورصة المصرية تنتعش في حال توافر بعض الحوافز مثل خفض الفائدة وإلغاء أو إصدار شهادات بنكية بعائد اقل فستكون قادرة على استيعاب عدد كبير من الطروحات المنتظرة في السوق خلال الفترة المقبلة ومن بينها المصرف المتحد، وكذلك اكتتابات في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تتم بشكل كبير منذ العام الماضي 2024.

استئناف الطروحات بكثافة أكبر

وأضاف أنه يجب أن يتزامن مع خفض الفائدة استئناف الطروحات بكثافة أكبر، وهو ما يعني ضخ سيولة ضخمة في السوق تدعم المؤشرات وأحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي للبورصة المصرية.

تأثيرات خفض الفائدة إيجابية للغاية على المدى المتوسط والطويل

وتابع: أن تأثيرات خفض الفائدة إيجابية للغاية على المدى المتوسط والطويل، ولذلك لابد من استغلالها في ضخ شركات وبنوك قوية في السوق مثل البنك التجاري الدولي مصر، السويدى للكابلات، والنساجون الشرقيون،وهى جميعها مؤسسات قوية ولها أثر وتأثير كبير على الاقتصاد المصري.

ضرورة استهداف البورصة لسيولة عربية واجنبية



وشدد على ضرورة استهداف البورصة لسيولة عربية وأجنبية للسوق المصري وهو ما ينعش سوق المال المصري، خاصة ان استثمارات المصريين مازالت ضعيفة ولا تتناسب مع حجم وعدد السكان في مصر ويظهر ذلك في أحجام تداول ضعيفة والتي تتراوح بين 4 و 6 مليارات جنيه، بالمقارنة بأحجام تداول بورصات عدد من الدول المجاورة، وعلى سبيل المثال البورصة السعودية تنفذ ضعف البورصة المصرية وبالريال السعودي، ولذلك نحن بحاجة لدعاية جيدة للطروحات،ورعاية للبورصة المصرية بشكل عام وشامل ، وتسهيل الإجراءات وزيادة الحوافز، وتحسين بيئة الأعمال.

علاقة عكسية بين معدلات الفائدة بالبنوك والبورصة المصرية

و قال عمرو فاروق خبير أسواق المال، أنه مع اتجاه البنوك خلال الفترة الحالية إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإستثمار، فإن ذلك يعني أنه لا يوجد أمام المستثمرين فرص للاستثمار الجيد والأقل تكلفة سوى البورصة المصرية خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير يصعب معه على صغار المستثمرين الاستثمار به.



وأضاف أنه توجد علاقة عكسية بين معدلات الفائدة بالبنوك والبورصة المصرية، فكلما انخفضت الفائدة في البنوك، ارتفعت مؤشرات البورصة، ويعكس ذلك إتجاه المستثمرين من الادخار بالبنوك إلى الإستثمار، ويكون النصيب الأكبر من الأموال المتجهة إلى الإستثمار داخل البورصة المصرية، بسبب التوقعات بارتفاع المستهدفات لسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.



وتابع: ان بعض المحفزات التي يجب تقديمها لزيادة الاستثمارات في البورصة المصرية تتمثل في تخفيض تكلفة عمليات البيع والشراء التي تزيد من أحجام التداول في السوق، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق تبسيط إجراءات دخول وخروج الأموال المستثمرة من الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة حجم السيولة النقدية في البورصة المصرية، وتطوير الآليات بها مما يؤدي إلى زيادة قيم التداولات.

تجدر الإشارة إلى أنه خفض بنكا الأهلي ومصر العائد على شهادات الثلاث حيث أوقف أكبر بنكين حكوميين في مصر إصدار شهادات ادخار بعائد وصل إلى 27% بينما قلص العائد على أوعية ادخارية أخرى بنحو 2%، وذلك بعدما بدأت البلاد في تخفيف سياستها النقدية الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 4 سنوات.



وبعد نحو 15 شهرًا من طرحها، قرر البنك الأهلي المصري، وهو بنك حكومي، كما يعد أكبر مصرف في البلاد من حيث قيمة الأصول، وقف إصدار هذه الشهادات الذي وصل عائدها السنوي إلى 23% يُصرف يوميًا أو 23.5% يُصرف شهريًا، أو 27% يُصرف سنويًا،و قرر خفض سعر العائد بنسبة 2% على الشهادات لأجل 3 سنوات بجميع دورياتها.

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