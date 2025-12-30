هيئة الاستعلامات: "لقاء مع الإعلام الأجنبي" شهريًا.. والبداية مع وزير الخارجية

18 حجم الخط

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين لدى الهيئة في مصر، هي توسيع مساحات العمل والحركة لهم، للحصول على ما يلزم عملهم المهني من معلومات موثقة ورسمية، والاطلاع المباشر على كل ما تعيشه مصر من تطورات وتغيرات على كافة الأصعدة، بما ينقل للعالم الصورة الموضوعية الحقيقية لما يجري بمصر داخليًا وتحركاتها الخارجية.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا مباشرًا للتوجيهات الرئاسية، فقد نظمت الهيئة العامة للاستعلامات- ولاتزال - حضور ومشاركة المئات من هؤلاء المراسلين، لكل اللقاءات والاستحقاقات على كل المستويات، وعلى رأسها تلك التي يحضرها رئيس الجمهورية. كما عقدت لهم عديدا من اللقاءات والمؤتمرات الصحفية مع كبار المسئولين والمتخصصين في مختلف المجالات.

واعتبارًا من العام الجديد، 2026، فقد قررت "الاستعلامات" تحويل هذه اللقاءات إلى لقاء شهري منتظم وموسع لأحد السادة الوزراء وكبار المتخصصين، مع من يرغب من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، يكون فيه الحوار مفتوحًا ومباشرًا وعلنيًا، لاطلاعهم على حقائق وتفاصيل ما يجري في مصر على كافة الأصعدة. وسوف تعقد هذه اللقاءات تحت عنوان "لقاء مع الإعلام الأجنبي"، “Meet the Foreign Media”.

وقد تم الاتفاق على أن تبدأ هذه السلسلة من اللقاءات الشهرية بلقاء موسع في منتصف شهر يناير 2026، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وذلك لاستعراض الخطوط الرئيسية لسياسة مصر الخارجية في كل الدوائر، والثوابت الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، وتحركاتها النشطة، مع التركيز على رؤية مصر ومواقفها الرسمية للقضايا الإقليمية والدولية، والإجابة على كل التساؤلات التي يمكن أن يطرحها مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية الموجودون في مصر.

ونوه الكاتب الصحفي ضياء رشوان؛ إلى أن المركز الصحفي للمُراسلين الأجانب التابع لهيئة الاستعلامات، سيقوم بدعوة مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية المُقيمة المُعتمدة في مصر لحضور اللقاء وفق آليات التسجيل المُتعارف عليها في العمل، لحضور القمم والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي يجري تنظيمها في مصر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.