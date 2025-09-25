هيئة الاستعلامات تخاطب العالم بـ 9 لغات على موقعها الجديد

أطلق الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم (الخميس 25 سبتمبر 2025) باقة متكاملة من الإعلام الرقمي المطور الصادر عن الهيئة، من أجل نقل صورة مصر ومواقفها وسياساتها وكافة جوانب الحياة على أرضها إلى الرأي العام في الداخل والخارج.

وقال رئيس "هيئة الاستعلامات" إن إطلاق هذه المجموعة من وسائل الإعلام الرقمي يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتتالية بشأن التطوير المستمر لأدوات الهيئة في مجال الإعلام الرقمي الحديث، وتوظيف أحدث أساليب الحفظ والعرض والاستخدام لتحقيق مهام الهيئة في نقل رسالة مصر إلى العالم، مع تطوير المحتوى الإعلامي لهذه الرسالة وترجمتها إلى أكبر عدد ممكن من اللغات السائدة في العالم.

وأوضح ضياء رشوان أن باقة الإعلام الرقمي التي تم اطلاقها اليوم تتضمن ثلاثة مواقع الكترونية على شبكة الانترنت، وهي الموقع الرسمي للهيئة الذي يصدر بـ (5) لغات هي: العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية، ويضم رصيدًا هائلًا من المعلومات والأخبار عن مصر في كافة الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها، إضافة إلى ملفات علاقات مصر الخارجية، إلى جانب أبواب للكتب والدوريات والإصدارات الإعلامية التي تصدرها الهيئة، ويعرض الموقع هذه المعلومات من خلال النصوص والصور والفيديو، ويعد مرجعًا أساسيًا للمعلومات عن مصر في كل المجالات للمستخدمين في الداخل والخارج، كما يتم تحديثه على مدار الساعة اعتمادًا على المصادر الرسمية التي يتم ترجمتها على الفور إلى اللغات الأجنبية وعنوان الموقع: https://sis.gov.eg

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى إن أحدث مراحل تطوير هذا الموقع قد اكتملت بعد جهد استمر أكثر من عام كامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تحديث شامل للمحتوى الذي يضمه الموقع وتطوير وسائل العرض والاستخدام.

أما الموقع الثاني، فهو الموقع الموجه إلى القارة الأفريقية ويحمل اسم "مصر وأفريقيا" وهو موقع تابع لموقع الهيئة الأصلي، وعنوانه https://africa.sis.gov.eg/

وقد أُطلق لأول مرة عام 2019، مواكبًا لرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ويصدر بعدد (9) لغات (من بينها 3 لغات أفريقية) واللغات التسعة هي: العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية والبرتغالية ولغة الهوسا واللغة السواحلية واللغة الأمهرية.

ويضم هذا الموقع كمًا هائلًا من المعلومات عن مصر بكل هذه اللغات، مع التركيز على علاقات مصر الأفريقية ودورها تجاه دول القارة، ومعلومات شاملة عن كافة الدول والشئون الأفريقية السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ويتم تحديث هذا الموقع يوميًا بعشرات الأخبار والتقارير والمواد الإعلامية، كما يتم تطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المستخدمة في الموقع.

ويضيف رئيس "هيئة الاستعلامات"، أن الموقع الثالث الذي تمت المرحلة الجديدة من تطويره، هو موقع دراسات في حقوق الإنسان https://hrightsstudies.sis.gov.eg وهو مرتبط أيضًا بالموقع الأساسي للهيئة، ويصدر باللغات: العربية والانجليزية والفرنسية وهو بمثابة منصة لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان ونشر الدراسات العلمية والتقارير في هذا المجال لتأكيد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرد على ما يثار في هذا المجال من اكاذيب وادعاءات، ويتم تحديثه يوميًا بكل جديد في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل محليًا وإقليميًا وعالميًا.

مئات الآلاف من الوثائق في المستودع الرقمي

ومن بين أهم تطبيقات الإعلام الرقمي التي تم إطلاقها اليوم، فيقول رئيس "هيئة الاستعلامات" إنها تتمثل في "المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي"، الذي تم انجازه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمر الجهد لإعداده أكثر من عامين، ليكون بمثابة منصة متطورة لتوثيق وحفظ واتاحة كل ما يصدر عن قطاعات الهيئة العامة للاستعلامات من مواد إعلامية، وكذلك ما يصدر عن المؤسسات والوزارات والمجالس النيابية وجهات الدولة الرسمية من بيانات وإصدارات إعلامية وتدفق إخباري.

ويحتوى المستودع الرقمي وعنوانه https://mediadr.sis.gov.eg في مراحله الأولى على مئات الألاف من المواد الإعلامية التي تشمل أرشيف هيئة الاستعلامات، الذى يضم كمًا كبيرًا من الوثائق ذات أهمية تاريخية وبحثية بعد تحويلها إلى الوسائط الرقمية الحديثة، إضافة إلى ما تصدره الهيئة في مجال المعلومات، وكذلك عشرات الكتب المترجمة، كما يضم المستودع ما يتم رصده بشأن النشاط الحكومي، وما ينشر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويتم ترجمته في إطار "جريدة الجرائد العالمية" إضافة إلى الدوريات والإصدارات الإعلامية الموجهة للرأي العام الداخلي والخارجي.

أما أحدث أدوات الإعلام الرقمي لنشر الرسالة الإعلامية لهيئة الاستعلامات بأبسط الوسائل وأيسرها وأكثر انتشارًا، فهي (طبقًا لتصريح رئيس الهيئة) "التطبيق" المستخدم من خلال أجهزة الهاتف المحمول والتي يمكن للمستخدمين تحميله والوصول من خلاله لكل ما تنشره الهيئة من معلومات وأخبار وتقارير على مدار الساعة.. وهي أداة يتم استخدامها بالهيئة لأول مرة.

وأشار رئيس "هيئة الاستعلامات" في تصريحه إلى أن الهيئة، بالإضافة إلى المشروعات التي تم إطلاقها اليوم، تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إتاحة المحتوى الرقمي لجريدة مصر السينمائية "على بوابة تراث مصر الرقمي"، حيث تعد هذه الجريدة بمثابة رصيد وطني بالغ الأهمية، وسجلًا للأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية في مصر على مدى أكثر من نصف قرن، وتحتوى على أكثر من (425) ساعة من المواد النادرة المسجلة بالصوت والصورة، حيث قامت الهيئة العامة للاستعلامات خلال السنوات الثلاث الماضية بإنقاذ هذا التراث الوطني وترميمه وتحويله إلى وسائل رقمية حديثة بالتعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي التي قامت بعملية ترميم وغسيل كيميائي ومسح ضوئي ومعالجة للصوت والصورة وتصحيح الألوان لهذا العدد الكبير من أعداد الجريدة السينمائية والأفلام التسجيلية التي توثق للحياة في مصر منذ عام 1948.

واختتم رئيس "هيئة الاستعلامات" تصريحه بالتأكيد على أن عملية التطوير الإعلامي والتكنولوجي في الهيئة العامة للاستعلامات لا تتوقف مشيدًا بما تلقاه الهيئة من دعم من القيادة السياسية لتطوير أدائها كجهاز إعلامي رسمي تابع لرئاسة الجمهورية، يتولى مسئولية نقل الرسالة الإعلامية المصرية إلى العالم، من خلال إعلام يواكب العصر، وبأساليب تكنولوجية تساير كل ما يستجد في مجال أدوات ووسائل الإعلام الدولي.

