محمود أباظة يكشف أسباب تراجع حزب الوفد على الساحة السياسية

كشف محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، أسباب تراجع الحزب، لافتا إلى أن ذلك يعود أولًا إلى سوء الإدارة الداخلية ووجود مشكلات كثيرة داخل الحزب نفسه.

وأضاف أباظة لـ"فيتو": أن هناك وضعا عاما يؤثر على كل الأحزاب، فبعض هذه المشكلات خاصة بالحزب نفسه، والبعض الآخر مرتبط بالبيئة السياسية العامة التي تحتاج إلى إصلاحات.

واستكمل محمود أباظة: لتحقيق فعالية الأحزاب، يجب ألا يقتصر الإصلاح على جهة واحدة فقط، بل يجب أن يشمل الناخب نفسه والهيئات المسئولة عن الانتخابات، فالأحزاب هي الوسائل الأساسية لإقامة حياة ديمقراطية فعالة، ومن دونها لا يمكن ضمان ممارسة ديمقراطية حقيقية.

وأكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق أنه ليس لديه أي نية للترشح على رئاسة حزب الوفد في الوقت الحالي، مضيفا عندما يظهر برنامج كل مرشح سأعلن رأيي بشأنه، ما يمكن قوله الآن، ولست وحدي من يراه، أن حزب الوفد يحتاج إلى إصلاح عميق وإعادة بناء شاملة للحفاظ عليه.

واستكمل رئيس حزب الوفد الأسبق، الوفد تأسس منذ أكثر من مائة عام ويمثل جزءًا من تراث الحركة الوطنية المصرية، لذلك إما أن يتم هذا الإصلاح الشامل، وإلا فسيظل الوفد حبيس الماضي الذي لم يعد قائمًا.



انتخابات حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب، يوم السبت 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شملت تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت الترشح رسميا الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد، والمهندس حمدي قوطة، كما ينتظر خلال الأيام المقبلة إعلان عدد آخر الترشح.

